İktidara yakın gazete açıkladı: Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım

17 Mayıs 2022 Salı, 09:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' diye duyurduğu konut kredisi indiriminden sonra ev fiyatlarında fahiş artışlar yaşanmaya devam ediyor. Bazı ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığı görüldü.

İktidar ise bu artışları mercek altına alarak yeni adımlar geliştirmeye başladı.

İktidara yakın Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı düşük konut kredisi paketi açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tek tek tespit etti. Bu kapsamda fahiş ev fiyatı artışı yapan bireyseller de dahil 60 bin vurguncu tespiti yapıldı.

Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı.

İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3500 harç işleminin iptal edildiği ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı.

ÇIKARILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkulde "düşük faizli" krediyi fırsatçılığa çevirip fiyatı artıranları tek tek tespit etti. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dahil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı.

0,99 VE 0,89'LUK KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ SONRASI ARTIŞLAR ALGORİTMAYLA TESPİT EDİLDİ

Tüzel kişiler de dahil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 60 bin usulsüz işlem belirlendi. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle ile işbirliği yaparak saha çalışmalarına başladı. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alındı.