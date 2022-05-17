İktidara yakın gazete açıkladı: Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'müjde' diyerek konut kredisi paketini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, ilan sitelerindeki ev fiyatlarının anında arttığı görülürken iktidarın konut fiyatları için harekete geçtiği açıklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' diye duyurduğu konut kredisi indiriminden sonra ev fiyatlarında fahiş artışlar yaşanmaya devam ediyor. Bazı ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığı görüldü.
İktidar ise bu artışları mercek altına alarak yeni adımlar geliştirmeye başladı.
İktidara yakın Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı düşük konut kredisi paketi açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tek tek tespit etti. Bu kapsamda fahiş ev fiyatı artışı yapan bireyseller de dahil 60 bin vurguncu tespiti yapıldı.
Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı.
İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3500 harç işleminin iptal edildiği ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı.
ÇIKARILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkulde "düşük faizli" krediyi fırsatçılığa çevirip fiyatı artıranları tek tek tespit etti. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dahil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı.
0,99 VE 0,89'LUK KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ SONRASI ARTIŞLAR ALGORİTMAYLA TESPİT EDİLDİ
Tüzel kişiler de dahil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 60 bin usulsüz işlem belirlendi. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle ile işbirliği yaparak saha çalışmalarına başladı. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alındı.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2