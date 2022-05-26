İktidara yakın gazete duyurdu: Stokçulara hapis cezası geliyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 08:58

6’ncı Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmalar tamamlandı. Taslakta, "hileli yollarla fiyat artışlarına sebep olan stokçulara" verilecek ceza artırılıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; bu kapsamda, TCK’nın ‘fiyatları etkileme’ başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, ‘İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye’ verilen üç aydan iki yıla kadar olan hapis cezasının alt sınırı bir yıl, üst sınırı ise üç yıla çıkarılıyor. Böylece bu suçu işleyenlerin tutuklanmasının da önü açılıyor. Bu suçun işlenmesi ile malların değeri artıp veya eksiliyorsa ceza yarı oranında artırılacak.

Mal ve hizmet satımından kaçınma suçunu işleyenlerin cezasındaki alt sınır bir yıl üst sınır ise 3 yıl olarak belirleniyor.