Bakan Bekir Bozdağ'dan 'stokçuluk' açıklaması: 3 yıla kadar hapis

10 Mayıs 2022 Salı, 15:06

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulukla ilgili cezaların artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, stokçulara verilen 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası hükmünün, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak değiştirildiğini açıkladı.

Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" dedi.

Öte yandan Bozdağ, "Gayrimenkul alım ve satım işlemlerini noterliklerde de yapılmasına imkan sağlayacağız. 1. sınıfa ayrılmak isteyen her hakim ve savcıya en az 3 kere meslek içi eğitime katılma şartını getiriyoruz" diye konuştu.