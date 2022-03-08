'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılacak
Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 'stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezaları artırılacak. Bu kapsamda 237. maddede düzenleme yapılacağı öğrenildi.
AKP iktidarı kötü yönetime bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik kriz, alım gücünün azalması ve tedarik sorunlarına sebep üretmeye devam ediyor. Son olarak açığa çıkan sıvı yağ krizinde hükümek sorumluyu buldu ve yurttaşın tepkisini stokçuların üzerine çevirmeye yönelik kampanya başlattı.
Ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı da harekete geçti.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TCK'nın 240'ıncı maddesinde düzenlenen 'stokçuluk' suçundaki cezalar artırılacak. 240'ıncı maddede düzenlenen 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilen cezalar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çıkarılacak.
237'NCİ MADDEYE DE DÜZENLEME
TCK'nın 237'nci maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunun da cezası artırılacak. 237'nci maddede yer alan 'İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir' düzenlemesindeki cezalar artırılarak, bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis getirilecek.
Öte yandan Bakan Bekir Bozdağ, dün katıldığı toplantıda, "Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp, yeniden düzenleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
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