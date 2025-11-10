İktidara yakın sendikadan asgari ücrette Güney Kore modeli önerisi: 'Diyoruz ki hükümete; sen bu işe girme'

İktidara yakınlığıyla bilinen Öz Sağlık-İş, asgari ücret belirleme sürecinde hükümetin taraf olmamasını, sadece arabulucu rolünü üstlenmesini talep etti.

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, “Hükümetin arabulucu olması lazım” diyerek, Almanya ve Güney Kore modellerini örnek gösterdi.

Sendikanın 4. Olağan Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Devlet Sert, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

Asgari ücret belirlenirken Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TESK ve diğer konfederasyonlar katkı vermeli. Bir sekreterya olsun ve 1 yıl boyunca çalışsın. Bunun modelleri var. Almanya ve Güney Kore modeli var. Burada yara alan hükümet oluyor, aslında kendilerini kurtarabilirler. Diyoruz ki hükümete; sen bu işe girme. Hükümetin burada arabulucu olması lazım. Türk-İş gelmeyeceğini açıkladı. Bu yapıyı bir an önce değiştirelim.