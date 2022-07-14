İktidara yakın Yeni Akit gazetesi doların baskılandığını yazdı, Fatih Portakal 'AKP bu haberi aman okumasın' dedi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:22

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş; doların gerçek değerinde olmadığını, dolar kurunun baskılandığını ve 17 liranın üzerindeki ataklara müsaade edilmediğini söyledi.

Dolar kurunun günümüz şartlarında 17.80-18 TL aralığında olması gerektiğini söyleyen Memiş, baskılar sebebiyle doların olması gereken seviyeye ulaşamadığını da aktardı. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi ise İslam Memiş'in bu sözlerini "'Dolar 17,30 değil' diyen İslam Memiş gerçek rakamı açıkladı" başlığı ile haberleştirdi.

"AKP BU HABERİ AMAN OKUMASIN!"

Bu duruma şaşkınla karşılayan Fatih Portakal, Akit'in bu haberini "Ya bakanın gideceğini öğrendiler ya da gönderilsin diye zemin hazırlıyorlar" yazarak paylaştı.

Portakal, Yeni Akit'in haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Baskılar nedeniyle demiş bunlar da.

@NureddinNebati yönetimdeki ekonomiden umudu kesmişler. Ya bakanın gideceğini öğrendiler ya da gönderilsin diye zemin hazırlıyorlar. AKP bu haberi aman okumasın!!! @tcbestepe"