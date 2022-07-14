İktidara yakın Yeni Akit gazetesi doların baskılandığını yazdı, Fatih Portakal 'AKP bu haberi aman okumasın' dedi
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in dolara müdahale edildiğine yönelik sözlerini haberine taşıdı. Faih Portakal ise bu durumu "Ya bakanın gideceğini öğrendiler ya da gönderilsin diye zemin hazırlıyorlar" diye yorumladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş; doların gerçek değerinde olmadığını, dolar kurunun baskılandığını ve 17 liranın üzerindeki ataklara müsaade edilmediğini söyledi.
Dolar kurunun günümüz şartlarında 17.80-18 TL aralığında olması gerektiğini söyleyen Memiş, baskılar sebebiyle doların olması gereken seviyeye ulaşamadığını da aktardı. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi ise İslam Memiş'in bu sözlerini "'Dolar 17,30 değil' diyen İslam Memiş gerçek rakamı açıkladı" başlığı ile haberleştirdi.
"AKP BU HABERİ AMAN OKUMASIN!"
Bu duruma şaşkınla karşılayan Fatih Portakal, Akit'in bu haberini "Ya bakanın gideceğini öğrendiler ya da gönderilsin diye zemin hazırlıyorlar" yazarak paylaştı.
Portakal, Yeni Akit'in haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Baskılar nedeniyle demiş bunlar da.
“Baskılar nedeniyle” demiş bunlar da. @NureddinNebati yönetimdeki ekonomiden umudu kesmişler. Ya bakanın gideceğini öğrendiler ya da gönderilsin diye zemin hazırlıyorlar. AKP bu haberi aman okumasın!!!@tcbestepe https://t.co/Sqb23qSnnL— fatih portakal (@fatihportakal) July 14, 2022
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