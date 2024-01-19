Saray'dan dikkat çeken hamle! İktidarda Hafize Gaye Erkan sessizliği...

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:26

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:37

İktidar tarafında Hafize Gaye Erkan sessizliği yaşanıyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babasının bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

ERKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hafize Gaye Erkan ise Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddialarını şu sözlerle yalanladı:

"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım."

SESSİZLİK BOZULMADI

Olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen Saray ve İletişim Başkanlığı iddialara ilişkin sessizliğini bozmadı.

Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere ilişkin pazarlık yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Yerel seçimlerden avantajlı çıkmak isteyen AKP'nin kesenin ağzını açmayı planladığı söylendi. Fakat Bakan Şimşek'in ekibinin iktidar partisiyle aynı düşünmediği aktarıldı.

Erdoğan'ın ise 1 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve ‘kesenin ağzının açılmasını” istediğini Şimşek'e ilettiği belirttildi.

ŞİMŞEK'E SAHİP ÇIKILDI

İddialara gündeme düşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birkaç saat sonra konuya ilişkin açıklama yaptı.

İddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

İktidar tarafından yapılan bu hamle dikkat çekici bulundu.