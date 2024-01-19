Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan iddialara sert çıktı! 'Biri gider, diğeri gelir'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 19.01.2024 - 14:31

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babasının bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve İzmir Özdere'deki kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise medyada geniş yankı bulan Hafize Gaye Erkan haberlerine ilişkin konuştu.

Demirtaş, yaşanan rezilliklerden ötürü sözünü esirgemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, 1 Merkez Bankası Başkanına mahkum ve muhtaç değildir. Bir Merkez Bankası Başkanı gider, diğeri gelir" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş, Gaye Erkan'ın babası hakkında çıkan iddialara yönelik ise, "Merkez Bankası başkanının Babası Merkez Bankasında oda sahibi olamaz. İnsanları kovamaz. “Nankörler, biz sizin için Amerika’dan geldik” dediği söyleniyor. Biz dediği kızı ve kendisi mi? Bu nasıl bir burnu büyüklüktür. Asla kabul edilemez" diye konuştu.

X hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı ve Babası ile ilgili haberleri okudum. Eğer doğru ise FELAKET. Eğer Doğru ise diyorum, çünkü gazeteler de bazen yalan haber yapabiliyor.

1) Merkez Bankası Başkanının Babası Merkez Bankasında oda sahibi olamaz. İnsanları kovamaz.

2) “Nankörler, biz sizin için Amerika’dan geldik” dediği söyleniyor. BİZ dediği kızı ve kendisi mi? Bu nasıl bir burnu büyüklüktür. Asla kabul edilemez.

3) Bu ülkenin Yurt dışı ve içinde yüzlerce yetişmiş evladı var. Yani ülkenin kaderi kızına kalmadı.

4) Hafize hanım, Finansal MÜHENDİSLİK mezunu. Yani MAKRO-Ekonomi eğitimi ve bilgisi YOK. Dolayısı ile Merkez Bankasının kendisine ihtiyacı YOK. Merkez Bankasının Özgür Demirtaş’a da ihtiyacı YOK.

5) Merkez Bankasının son zamanlardaki başarılı politikası çoğunlukla Başkan Yardımcısı kaynaklı. Yani Hafize hanım gitse aynı Merkez Bankası aynı doğrulukta devam eder.

6) Merkez Bankası başkanı hakkında YALAN haber yapıldığında kendisini savunan benim. Böylesine bir rezillik yaşandığı zaman da sözümü esirgeyecek değilim.

7) Türkiye Cumhuriyeti, 1 Merkez Bankası Başkanına MAHKUM ve MUHTAÇ değildir. Bir Merkez Bankası Başkanı gider, diğeri gelir."