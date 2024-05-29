İktidardan bir 'başarı' hikayesi daha! Kongo da bizi geçti...

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:05

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:06

CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Türkiye'nin dijital çağın oyuncusu olma şansını kaçırdığına işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na yaptığı sunumuna işaret eden Ateş, şunları söyledi:

"FİBER ALTYAPI, İKTİDARIN BAŞARISIZLIK HİKAYESİDİR"

“Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun son üç yılda 4,5 kat artarak 562 bin kilometreye ulaşmasıyla övünüyor. Ancak fiber yatırımlar ülkemizde iktidarın başarısızlığının hikayesidir. Bu yatırımların yetersizliğini internet hızımız net biçimde ortaya koymaktadır. Dünyada internet hızlarının ölçüldüğü SpeedTest Global Index verilerine göre; Nisan 2024 itibarıyla Türkiye, sabit (ADSL ya da fiber) internette 181 ülke arasında 113’üncü ve mobil internette 144 ülke arasında 71’inci sırada yer aldı. Sabit internette bir üst sıramızda Kongo var. Singapur 284,1 Mbps ile dünya birincisi ve Türkiye, Singapur’un ancak %15’i kadar internet hızına sahip. Mobilde ise 40,4 Mbps hızda ortalama internetimiz ve lider ülke Katar’ın sadece %13’ü kadar hıza sahibiz.”

"DÜNYA ORTALAMASININ YARISINA SAHİBİZ"

Dijital ekonominin güçlü fiber altyapıdan geçerken Türkiye’nin dünyadaki ortalama internet hızının bile oldukça gerisinde olduğunu vurgulayan CHP’li Ateş, “Nisan 2024 itibarıyla dünyada ortalama sabit internet hızı 93,7 Mbps iken Türkiye’deki internet hızı, bu rakamın yarısının da altında gerçekleşti; 41,5 Mbps oldu. Mobilde ise dünya ortalaması 52,9 Mbps iken Türkiye’de 40,4 Mbps olarak ölçüldü” dedi.

"BÜYÜKŞEHİRLERİMİZ DE FARKLI DEĞİL"

Büyükşehirlerimizde ölçülen ortalama internet hızının da ülke ortalamamızın çok ilerisinde olmadığına değinen Ateş, “Nisan’da İstanbul, Ankara ve İzmir için sabit internet hızları sırasıyla 47,8 Mbps, 42,8 Mbps ve 41,2 Mbps; mobil internet hızları da 38,5 Mbps, 33,6 Mbps ve 37,9 Mbps oldu” diye konuştu.

Ateş ayrıca, “Bakan Uraloğlu’nun sabit internette abonelerin %78’inin 16 Mbps ve üzerinde hızda hizmet aldığını açıklaması da hayret vericidir. Dijital çağın oyuncusu olma şansını kaçırdık. Türkiye’nin dünyaya kıyasla da kendi içinde dijital uçuruma düşmüş durumda dijital teknolojilere erişim ve kullanımında eşitsizlik çok büyük” dedi.