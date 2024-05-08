'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:47

Güncelleme: 08.05.2024 - 10:47

İnternette doğru yerleri bulmak, bilmediğiniz kadar çok şeyi açığa çıkarabilir.

Yapay zeka teknolojisini kullanan yeni bir web sitesi, kullanıcıların yüklediği fotoğraflar üzerinden internette mevcut olan diğer tüm fotoğraflarını bulabiliyor.

Bu özellik, bir taraftan teknolojik bir harika olarak görülse de, öte yandan pek çok kişi için mahremiyetle ilgili endişeleri de beraberinde getiriyor.

'SAPIKLARIN RÜYASI'

PimEyes adlı bu site, 'internetteki en rahatsız edici site' olarak tanımlanıyor. New York Times gibi önemli medya kuruluşları, siteyi 'bilim kurgu dünyasından potansiyel olarak tehlikeli bir süper güç' olarak nitelendiriyorlar.

Site, kullanıcıların yüklediği bir fotoğraf üzerinden, internetteki benzer yüz özelliklerine sahip diğer insanların fotoğraflarını saniyeler içinde tespit edebiliyor.

Bu teknoloji, bazıları için oldukça etkileyici ve kullanışlı olabilir. Örneğin, izinsiz kullanılan bir fotoğrafınızı tespit etmek veya kayıp kişileri bulmak gibi nedenlerle kullanılabilir.

Ancak diğer taraftan, bir fotoğrafınızın olması, bu sitenin sizin hakkınızda daha fazla bilgi toplamasına olanak tanıyabilir. Bu durum, bazıları tarafından 'sapıkların rüyası' olarak nitelendiriliyor.

MÜKEMMELLİKTEN UZAK

Bazı kullanıcılar, sitenin sunduğu hizmetlerden fayda görmüş olsalar da, sitenin genel başarısı ve doğruluğu hala tartışılıyor. Kullanıcı deneyimleri, sitenin bazen 'görsel ikizleri' bulmada başarılı olduğunu, gerçek fotoğraflar yerine benzer özelliklere sahip diğer insanların fotoğraflarını gösterdiğini söylüyor. Bu da, algoritmanın mükemmellikten uzak olduğunu ve hala geliştirilmesi gerektiğinin bir kanıtı.

Teknolojinin bu denli ileri gitmesi, bireylerin kendi bilgilerini kontrol etme yeteneklerini sınırlayarak özel hayatın gizliliği konusunda ciddi endişeler yaratıyor. Bizler, teknolojik ilerlemelerin sunduğu imkanlardan faydalanırken, kişisel verilerimizin korunması ve etik kullanımı konusunda da aynı derecede uyanık olmalıyız.