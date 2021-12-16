İktidardan kamu bankaları için kritik karar: Sermaye artırıyor

16 Aralık 2021 Perşembe, 13:15

Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre yetkililer, TL'deki düşüş sonrasında kamu bankalarının sermaye yapısını ve kredi kapasitesini desteklemek için kamu bankalarında sermaye artışına gidilmesine karar verdi.

Haberde, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son onay alındığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sermaye artışı, kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak.

SORULARI YANITLAMADI

Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu habere ilişkin yorum yapmadığı da belirtildi. Halkbank ve Vakıfbank yetkilileri konuya ilişkin Bloomberg’ün elektronik posta ve telefon ile sorularına yanıt vermedi.

Ziraat Bankası yetkilileri, genel müdürün daha önce kamu bankalarında sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarını işaret etti.

Haberin ardından bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.