İktidarın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları maliyetlerin altında: Çiftçiyi tarlaya küstürecekler

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

Açıklanan fiyatları yorumlayan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, öncelikle TÜİK’in yıllık tüketici enflasyonu yüzde 39.5, tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 49.7, tarımsal üretici fiyat endeksi yüzde 71.5 artarken buğdaya yüzde 24, arpaya yüzde 21 zam yapılmasının buğday ve arpa üreticisinin kaderine terk edildiği anlamına geldiğini söyledi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Girdi maliyetlerinin içerisine işçilik, mazot, gübre, kira gibi masraflar da eklendiğinde maliyetin ton başına 9 bin liranın üzerine çıktığına işaret eden Suiçmez, Türkiye’de buğdayda kendine yeterliliğin yüzde 87, arpada ise yüzde 60 olduğuna dikkat çekti ve bu fiyatların üreticiyi üretimden daha da uzaklaştıracağını kaydetti.

Öte yandan TÜİK’in bu yıl için buğdayda 20.5 milyon ton üretim hedeflediğini ancak bunun da iklim olayları nedeniyle zor olduğunu kaydeden Suiçmez, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna’da bir tarlada çıkan yangının piyasa fiyatlarını artırdığı bir ortamda, tahıl koridoru anlaşmasının bitmesi halinde dünyada fiyatların daha da artacağını düşünerek yetersiz olan bu fiyatların mutlaka revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GIDADA ÖNE ÇIKTI

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Kaan Sidar, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle açıklama yaparak bu güvenliğin sadece üretim ve tüketim süreçlerini değil aynı zamanda gıdanın sürdürülebilirliğini de kapsadığını belirtti. Sidar, “Gıda, tüm canlıların hayatta kalabilmeleri adına ihtiyaç duydukları temel gereksinimleri demek. Bu noktada, gelecekte de tüketime uygun gıdaların olmasını sağlamak durumundayız. İklim değişikliği, nüfus artışı, küreselleşme gibi konular, gıda güvenliğinin önemini ortaya çıkarıyor” dedi.