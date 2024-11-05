İktidarın ‘en zorunun geride kaldığını’ iddia ettiği ekonomi yurttaşı perişan etti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:27

Memur ve memur emeklisine verilen toplu sözleşme zammı tamamen eridi. Emekçinin enflasyon farkı oluştu. Ancak ocak ayına kadar beklemek zorunda kalacaklar. Kiraya yüzde 62.02 oranında zam yapılan bir ortamda yaklaşık 8 milyon işçi 17 bin 2 lira olan asgari ücretle, yaklaşık 4 milyona yakın emekli de 12 bin 500 lira aylıkla geçinmeye çalışacak.

TÜİK’in verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2.47, eylülde de yüzde 2.97 oranında artmıştı. Ekim artışı da yüzde 2.88 oldu. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 12.06’ya çıktı. Milyonlarca memur ile memur emeklisi bu yılın ilk yarısında yüzde 15 toplu sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisinin yüzde 8.46 oranında enflasyon farkı oluşmuştu.

Memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarında bu yılın ikinci yarısında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 oranında artış oldu. Ancak bunun yüzde 10’unu bu yılın ikinci yarısı için verilen toplu sözleşme zammı oluşturdu. Bu yılın ikinci yarısında memur ile memur emeklisine verilen toplu sözleşme zammı yüzde 10’du. 4 ayda yüzde 12.06’ya ulaşan enflasyon toplu sözleşme zammını aştı. Memur ve memur emeklisine verilen toplu sözleşme zammının tamamı 4 ayda buhar oldu. Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin şimdiden yüzde 1.87 oranında enflasyon farkı oluştu. Ancak memur ve memur emeklisi enflasyon farkını alabilmek için ocak ayını bekleyecek. Enflasyon farkı kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanması ile netleşecek.

2025 DAHA ZOR

Milyonlarca memur ile memur emeklisini 2025’te ise çok daha zor bir yıl bekliyor. Çünkü memur ve memur emeklileri gelecek yılın ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam alacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 oldu. Şu anda 12.06’lık zam kesinleşti. Ancak net rakam kasım ve aralık enflasyonlarının belli olması ile ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli halen hem asgari ücretin hem de açlık sınırının çok altında kalan 12 bin 500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Yeni yılda “en düşük aylık” uygulaması devam ederse milyonlarca emekli yine “sıfır zamla” karşı karşıya kalacak.

Binlerce kamu işçisinin ücret zamları da çerçeve sözleşmeye göre belirleniyor. Kamu işçileri de memurlar gibi bu yılın ikinci yarısında yüzde 10 oranında zam almıştı. Enflasyonla birlikte onların aldıkları zammın tamamı erimiş oldu.

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçinin geçinebilmesi için ise “mucize” gerekiyor. Asgari ücret halen 17 bin 2 lira. Açlık sınırı ise 20 bin 432 TL’ye ulaşmış durumda. Kasım ve aralıkta daha da artacak. Asgari ücretli zamlı ücretini alabilmek için ise ocak sonu, şubat başını bekleyecek.