İktidarın faiz kararları bütçeye yük oldu

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre, AKP döneminde bütçeden yapılan toplam faiz ödemesi 1.2 trilyon TL’ye ulaştı. Bütçeden yapılan faiz ödemelerinin her yıl yaklaşık yüzde 30’unu döviz cinsinden iç ve dış borçlar için yapılan faiz ödemeleri oluşturuyor. TBMM’de görüşülmekte olan 2022 bütçesindeki 240 milyar TL’lik faiz ödeneğinin 70 milyar liralık kısmının da (7.5 milyar dolar) bütçe teklifi oluşturulurken, esas alınan 9.17 TL’lik 2022 yılı ortalama kur tahminiyle hesaplanan döviz cinsinden iç ve dış borçlar için ödenecek faizler için ayrıldığı tahmin ediliyor. Dolar kurunun şimdiden 11.3 TL’ye yaklaşması nedeniyle 2022’deki döviz cinsinden borçlar için yapılacak faiz ödemesinin şimdiden 85 milyar TL’yi bulduğu hesaplanıyor. Dolayısıyla sırf bu nedenle 2022 yılı faiz ödemelerinin 255 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

236 MİLYAR DOLAR

Yine rapora göre, Türkiye gelecek bir yıllık dönemde 168 milyar dolar dış borç ödemesi yapmak zorunda. Bu borcun 37.3 milyar dolarlık kısmı kamu kesimi, 26 milyar doları Merkez Bankası, 104.7 milyar doları ise özel sektör tarafından ödenecek. Bu hesap eylül sonu itibarıyla yapılmıştı. Eylül sonundan bu yana dolar kurundaki artış nedeniyle geri ödemeyi yapacak kesimlerin TL cinsinden finansman yükü 386 milyar TL arttı. TL’nin değerinin “serbest düşüşe” bırakıldığı bu döneme özel sektör 236.4 milyar dolarlık dış borçla girdi.

Ayrıca sıkça tartışılan Merkez Bankası’nın (MB) net rezervi eksi 46.5 milyar dolar oldu. Yine rapora göre kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle bankalar tarafından “kara listeye alınan” yurttaş sayısı 3.6 milyona yükseldi.