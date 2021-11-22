TÜSİAD'dan faiz açıklaması
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, faiz konusunda Ankara ile iletişime geçtiklerini ve çok çabaladıklarını söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam ederken reel sektörün faiz indirimlerine yönelik tutumu da kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Bu konuda gündeme gelen iş örgütlerinin başında TÜSİAD gelmişti.
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç Bloomberg HT canlı yayınında, faiz konusunda Ankara ile iletişime geçtiklerini ve öncesinde de çalışmalar yaptıklarını söyledi.
"ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"
Bloomberg HT'ye konuk olan Altınsaç şunları söyledi:
"Biz TÜSİAD olarak bu vaziyet başlamadan önce de ve başlama emareleri geldiğinde de bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Düşüncelerimizi Ankara ve belli yerlerle paylaştık. Fakat süreç dışarıdan gözüktüğü gibi işlemiyor. Burada 'Aman sabırlı olmak lazım' yaklaşımlarının dahi maalesef etkisinin olmadığını da görüyoruz. Reel kesim de bölünüyor. Bu konuda çok çabalayan bir TÜSİAD oldu. "
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