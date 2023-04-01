İktidarın KKM fiyaskosu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

İktidar seçim öncesinde dolardaki yükselişi dolayısıyla da enflasyondaki artışı durdurabilmek için kendi icadı olan kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasında faiz sınırını TL’den KKM’ye dönenler için de kaldırdı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre KKM’lerde faiz bankalar ile mevduat sahibi arasında serbestçe belirlenebilecek. Önceki uygulamada bankalar en çok politika faizinin (yüzde 8.5) üç puan üzerinde faiz verebiliyordu. Ayrıca anımsanacağı gibi döviz hesaplarından KKM’ye dönenler için faiz sınırı geçen ocak ayında kaldırılmıştı. Böylece her fırsatta faize karşı olduğunu, hatta “faiz neden enflasyon sonuç” tezini ısrarla savunan iktidar, dolarda özellikle son dönem yaşanan artışı durdurabilmek için faiz oranlarını serbest bırakmış oldu. Zaten bir süredir normal mevduat faizi yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda.

MALİYET 200 MİLYAR TL

İktidar, KKM’yi Aralık 2021’deki kur atağının ardından devreye soktu. Son verilere göre KKM hesaplarında 1.7 trilyon liraya yakın bir mevduat var. Faizde sınırın kaldırılması ile KKM’ye yönelişin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Zaten iktidar yasa ile KKM uygulamasını bu yılın sonuna kadar uzatmıştı. İktidarın yeni kararları KKM’lerin kamuya olan “ağır maliyetini” daha da artıracak. İlk uygulamadan bugüne TL hesaplardan KKM’ye dönenler için kur farkı olarak bütçeden 94.7 milyar liralık ödeme yapıldı. Dövizden KKM’ye dönenler için Merkez Bankası tarafından yapılan ödemeler resmi olarak açıklanmasa da bankanın faaliyet raporuna göre geçen yılki rakam 88.9 milyar lira. Vazgeçilen vergilerle birlikte bugüne kadar oluşan toplam maliyetin 200 milyar lirayı aştığı hesaplanıyor.