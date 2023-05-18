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Seçim öncesi KKM'ye rekor giriş! Biriken tutar 2 trilyonu geçti

Seçim öncesindeki son haftada kur korumalı mevduatlara 144 milyar TL ile rekor giriş yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:48
Seçim öncesi KKM'ye rekor giriş! Biriken tutar 2 trilyonu geçti
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Seçim öncesinde Döviz piyasasındaki hareketlilik makro verilere de yansıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde seçim öncesindeki haftada 9 milyar dolarlık sert bir daralma olurken, kur korumalı mevduatlara da rekor giriş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlara 12 Mayıs haftasında 144 milyar TL'lik giriş kaydedildi. Toplam mevduat 2,35 trilyon liraya yükseldi. Dolar cinsinden bakıldığında ise 120 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldı.

DÖVİZ MEVDUATLARI AZALDI

Kur korumalı mevduatlarda rekor giriş yaşanırken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ise azaldı. TCMB verilerine göre döviz mevduatları 3,4 milyar dolar azalışla 185,6 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış düşüş ise 2,2 milyar dolar oldu.

Döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 529 milyon dolar arttı, tüzel kişilerde ise 2,7 milyar dolar azaldı.


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