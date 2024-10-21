İktidarın liyakatsiz kadroları sorunları büyütüyor, finansman ihtiyacı olan kurumların başında BOTAŞ var

İktidarın liyakatsiz kadrolara teslim ettiği kamu işletmelerindeki sorunlar büyüyor. BOTAŞ’ın 284.8 milyar TL finansmana ihtiyacı olacak. Ardından 201.7 milyar TL ile Elektrik Üretim AŞ ve 158.3 milyar TL ile TCDD var.

İktidarın liyakatsiz kadroları sorunları büyütüyor, finansman ihtiyacı olan kurumların başında BOTAŞ var
Abone Ol google-news
Mustafa Çakır
Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Kamu işletmelerinin gelecek yıl milyarlarca liralık finansman ihtiyacı olacak. En fazla finansmana ihtiyacı olan kamu işletmelerinin başında ise BOTAŞ geliyor.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılına ait genel yatırım ve finansman programı belli oldu. Kamu teşebbüslerinin mali hedeflerine bakıldığında birçok kurumun finansman ihtiyacı olduğu görülüyor. Gelecek yıl en fazla finansmana ihtiyacı olan kurum BOTAŞ olacak. Kurumun borçlanma gereği kapsamında finansman ihtiyacı tam 284.8 milyar TL.

EÜAŞ VE TCDD TAKİPTE

İkinci sırada Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) geliyor. Bu kurumun finansman ihtiyacı da 201.7 milyar TL olacak. Üçüncü sırada da TCDD geliyor. Programa göre TCDD’nin gelecek yılki finansman ihtiyacı 158.3 milyar TL. Diğer bazı kuruluşların finansman ihtiyaçları da şöyle:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 18.6 milyar TL, Türkiye Taşkömürü Kurumu 17.5 milyar TL, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 5.2 milyar TL, Türkiye Elektrik İletim AŞ 11.3 milyar TL, Türkiye Petrolleri AO 2.2 milyar TL, ÇAYKUR 2.5 milyar TL, TİGEM 1.6 milyar TL, TCDD Taşımacılık AŞ 43.3 milyar TL, TÜRASAŞ 7.4 milyar TL.


Etiketler: #borçlanma #BOTAŞ #kamu

İlgili Haberler

Selahattin Demirtaş, kamuoyuna yapacağı çağrı metnini Özgür Özel'e verecek

Selahattin Demirtaş, kamuoyuna yapacağı çağrı metnini Özgür Özel'e verecek
'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi

'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi
CHP sağlıkta çetelere karşı kamucu politika uygulayacak

CHP sağlıkta çetelere karşı kamucu politika uygulayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler