İktidarın liyakatsiz kadroları sorunları büyütüyor, finansman ihtiyacı olan kurumların başında BOTAŞ var

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Kamu işletmelerinin gelecek yıl milyarlarca liralık finansman ihtiyacı olacak. En fazla finansmana ihtiyacı olan kamu işletmelerinin başında ise BOTAŞ geliyor.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılına ait genel yatırım ve finansman programı belli oldu. Kamu teşebbüslerinin mali hedeflerine bakıldığında birçok kurumun finansman ihtiyacı olduğu görülüyor. Gelecek yıl en fazla finansmana ihtiyacı olan kurum BOTAŞ olacak. Kurumun borçlanma gereği kapsamında finansman ihtiyacı tam 284.8 milyar TL.

EÜAŞ VE TCDD TAKİPTE

İkinci sırada Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) geliyor. Bu kurumun finansman ihtiyacı da 201.7 milyar TL olacak. Üçüncü sırada da TCDD geliyor. Programa göre TCDD’nin gelecek yılki finansman ihtiyacı 158.3 milyar TL. Diğer bazı kuruluşların finansman ihtiyaçları da şöyle:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 18.6 milyar TL, Türkiye Taşkömürü Kurumu 17.5 milyar TL, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 5.2 milyar TL, Türkiye Elektrik İletim AŞ 11.3 milyar TL, Türkiye Petrolleri AO 2.2 milyar TL, ÇAYKUR 2.5 milyar TL, TİGEM 1.6 milyar TL, TCDD Taşımacılık AŞ 43.3 milyar TL, TÜRASAŞ 7.4 milyar TL.

