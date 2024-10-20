Selahattin Demirtaş, kamuoyuna yapacağı çağrı metnini Özgür Özel'e verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, bu hafta yapacağı Doğu turu öncesinde, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. CHP lideri Özel'e cezaevi girişinde Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla bir çağrı metni verileceği öğrenildi.

Selahattin Demirtaş, kamuoyuna yapacağı çağrı metnini Özgür Özel'e verecek
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ANKA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, saat 11.00‘de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyareti öncesinde cezaevi girişinde, Demirtaş'ın avukatı tarafından imzalı "Arafta Düet" kitabı ile bir çağrı metni takdim edilecek.

Metnin Demirtaş’ın Türkiye kamuoyuna yönelik çağrı metni olacağı belirtilirken, metnin basın aracılığıyla paylaşılacağı da bildirildi.


Etiketler: #Özgür Özel #Selahattin Demirtaş #DEM

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