Selahattin Demirtaş, kamuoyuna yapacağı çağrı metnini Özgür Özel'e verecek

Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:23

Güncelleme: 20.10.2024 - 22:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, saat 11.00‘de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyareti öncesinde cezaevi girişinde, Demirtaş'ın avukatı tarafından imzalı "Arafta Düet" kitabı ile bir çağrı metni takdim edilecek.

Metnin Demirtaş’ın Türkiye kamuoyuna yönelik çağrı metni olacağı belirtilirken, metnin basın aracılığıyla paylaşılacağı da bildirildi.