İktidarın Meclis’e sunduğu ‘torbadan’ yine 'Katar'a liman' düzenlemesi çıktı

13 Aralık 2022 Salı, 04:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba tekliften” yine Katar çıktı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği aralarında Katarlılar tarafından işletilen Antalya’nın da yer aldığı 18 limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla çıkarılmasını sağlayan düzenleme, bu kez “torba teklifle” Meclis’e getirildi. Zeytinliklikleri madenciliğe açan madde ise zeytin ağaçlarının bulunduğu yerden farklı il ve ilçelere taşınmasına kapı açıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait özelleştirilen limanların sözleşmeleri ihalesiz 49 yıla çıkarılıyor. Bu konuda iktidar ocak ayında bir yasa çıkarmş, süresi 30, 36 ve 39 yıl olan 18 limandaki sözleşme sürelerinin uzatılmasını istemişti. Bu limanlardan biri ise işletmesini 140 milyon dolar karşılığında alan Katarlı QTerminals şirketinin Antalya Limanı da vardı. Yasanın çıkması halinde Katarlı şirketin süresi 19 yıl daha uzayacaktı.

Ancak yasa CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İktidar bu kez Meclis ekimde açılır açılmaz “torba teklif” ile konuyu yeniden gündeme getirse de madde geri çekildi. İktidar şimdi yeniden bir torba teklifle limanlarda sözleşme sürelerini ihalesiz ve sadece ek sözleşme ile 49 yıla uzatılmasını içeren teklifini Meclis’e getirdi.

ZEYTİN ‘SEYAHATE’ ÇIKACAK!

Torba teklifte yer alan zeytinlikleri madenciliğe açan düzenleme de daha önce gündeme gelmişti. Maden Yönetmeliği’nde 1 Mart’ta yapılan değişiklik Danıştay tarafından iptal edilmişti. Teklife göre, zeytin sahasının madencilik yapılacak kısmı başka yere taşınacak. Yasanın devreye girmesi halinde Ege’de tartışmalara neden olan Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinin çevresindeki zeytin alanlarının madenciliğe açılabilecek. Teklifte yer alan başka bir maddeye göre, petrol araştırma ve üretim faliyetlerinde çalıştırılan işçiler gece 7.5 saatin üzerinde çalıştırılabilecek. Özelleştirme sırasında TEDAŞ’a devredilen fatura ve diğer alacaklar için de yapılandırma geliyor.