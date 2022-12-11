CHP'li Budak: Erdoğan ne zaman Katar'a gitse liman teklifi Meclis'e geliyor

11 Aralık 2022 Pazar, 15:37

CHP Antalya Milletvekili, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, komisyona yeni gelen kanun teklifinde, daha önce mahkeme kararları ile önü kesilen limanların ihalesiz özelleştirme sürelerini uzatan düzenlemenin dördüncü kez yer almasına sert tepki gösterdi.

Daha önce yönetmelikle yapmaya çalıştıkları ve Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan zeytinliklerde madenciliğe izin veren düzenlemenin de kanun teklifinde yer almasını eleştiren Budak, “Antalya Limanı pandemide Katarlılara satıldı. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek limanın, sözleşmesini ihalesiz biçimde 2047 yılına uzatmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Dünya Kupası açılışı için Katar’a gitti. Erdoğan ne zaman Katar’a gitse, limanların özelleştirme sürelerini uzatan düzenleme TBMM’ye geliyor. Dördüncü kez bu düzenlemeyi TBMM görüşecek. Daha önce iki kere tepkiler nedeniyle kanun tekliflerinden çıkarılan düzenleme, bir kere de kanunlaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İktidarın ve Katarlıların Antalya Limanı’nda rant inadı bitmiyor” diye konuştu.

“YANDAŞLAR İÇİN HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINIYOR”

Antalya Limanı ile birlikte, Mersin, İskenderun, Tekirdağ gibi Türkiye’nin en önemli limanlarının da ihalesiz sözleşmelerinin uzatılacağını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

“Teklifin kabul edilmesi durumunda kamu ihalelerinin gözde şirketleri olan LİMAK, AKFEN, CİNER Grubu, Albayrak, Çelebi ve Doğuş Grubu’nun aralarında olduğu şirketler ihalesiz bir biçimde şu anda işlettikleri limanları 10 ila 19 yıla kadar uzatabilecek. Son derece stratejik öneme sahip limanlarımız 2067 yılına kadar yandaş firmalar ve yabancı şirketler tarafından işletilecek. Anayasa Mahkemesi daha önce kamu yararı olmadığı gerekçesiyle düzenlemeyi iptal etmişti. Mahkeme kararları dahi iktidarın talancı zihniyetini durduramıyor. Yandaşlar için hukuk ayaklar altına alınıyor."

ZEYTİNLİKLER MADENCİLİĞE KURBAN EDİLECEK

Daha önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 Mart 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlara aykırı bir yönetmelikle, meclise karşı hülle yaparak zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmaya çalışmıştı. Danıştay, kanuna aykırı bu yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu. Yürütme durdurulana kadar Muğla İkizköy’de yandaş Limak ve İbrahim Çeçen Holding’in sahibi oldukları YK enerjiiçin zeytinlik katliamı yapılmıştı. Karşı çıkan köylüler jandarma tarafından darp edilerek gözaltına alınmışlardı. Şimdi bu yönetmelikle yapamadıklarını, seçimlere 6 ay kala kanunla yapmaya çalışıyorlar. Daha önce bu teklif TBMM’ye 7 kere gelmiş, muhalefetin ve kamuoyunun yoğun tepkisi ile geri çekilmişti. Bu sefer de başaramayacaklar. Yandaşların rant hırsını önceleyen iktidara geçit vermeyeceğiz. Maden rantına kurban vereceğimiz tek bir zeytin ağacımız yok”