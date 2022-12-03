Cumhuriyet, iktidarın seçim parasının şeyhlerden geleceğini yazmıştı... Katar'dan ilk parti geldi

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet, 26 Kasım 2022’deki manşetinde Katar’dan Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek kaynağın aktarılacağını yazmıştı. Hazine önceki gün yüzde 9 faizle 2 milyar dolarlık ek dış borçlanmaya giderken, borcun yüzde 55’i Ortadoğu’dan alındı. Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD Doları cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a dün yetki verildiği ve söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, kupon oranı yüzde 9.875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 9, artırım miktarının ise 2 milyar dolar olduğu, bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam tutarının 3.5 milyar dolar olduğu kaydedildi. Açıklamada, tahvilin yüzde 55’inin Ortadoğu, yüzde 22’sinin Birleşik Krallık, yüzde 13’ünün ABD, yüzde 6’sının diğer ülkeler ve yüzde 4’ünün Türkiye’deki yatırımcılara satıldığı belirtildi. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

Seçim öncesinde yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zorluk yaşayan hükümet, son dönemde Körfez ülkelerinin kapısını çalmıştı. Reuters, Katar ve Türkiye’nin toplam 10 milyar dolara ulaşacak yeni kaynak görüşmelerinde son aşamada olduğunu, 3 milyar dolar kadarlık kısmın yıl bitmeden geleceğini, swap, doğrudan yatırım ve Eurobond’un (döviz cinsi tahvil) masada olduğunu yazmıştı. Suudi Arabistan da iki hafta önce Türkiye’ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamada olduklarını açıklamıştı. Merkez Bankası’nın Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.