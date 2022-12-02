Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 'asgari ücrette kırmızı çizgimizdir' diyerek rakam verdi
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber canlı yayınında asgari ücrete ilişkin açıklama yaparak rakam verdi.
2023 yılı asgari ücreti milyonlarca emekçi tarafından merakla beklenirken; TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.
"7 bin 785 lira, bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır" diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Kırmızı çizginin üzerine çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma Bakanı'nın iyi niyetinden şüphem yok ama şimdi bu markete kasaba bakkala markete işçi gidiyor, işsiz gidiyor, emekli gidiyor, dar gelirli gidiyor, sabit gelirli gidiyor, küçük esnaf gidiyor, köylü gidiyor. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız.
- Yani ülkeyi yönetenler veya iş veren sendikası bunu da göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmesi gerekiyor. Ondan sonra biz duracağımız yeri biliyoruz. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız.
Atalay sözlerine şöyle devam etti:
- 7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli.
Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.
Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.
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