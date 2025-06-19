İktidarın teklifini reddeden işçi, başkent caddelerini inletti

Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifine tepki gösteren Türk-İş’e bağlı işçiler dün öğle saatlerinde Anıtpark’ta toplandı. İşçiler buradan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önüne yürüdü. Kortejin en önünde büyük bir Türk bayrağı taşındı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bağlı sendikaların genel başkanları da kortejin en önünde yer aldı. İşçiler yürüyüş sırasında, “Hükümet istifa; Şimşek istifa; direne direne kazanacağız; iş, ekmek yoksa barış da yok; emekçi burada hükümet nerede, işçi burada Şimşek nerede; Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri; Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma” sloganlara attı.

'İŞÇİ KURU SOĞANA MUHTAÇ'

“Enflasyona sebep biz değiliz; 16+8= Grev; çocuklarımıza harçlık veremiyoruz; aç kaldık aç; işçi muhtaç oldu kuru soğana; zordayız, geçinemiyoruz; işçinin alnı terliyor, maaşa gelince kalbi tekliyor; verilen teklif yok hükmündedir; Şimşek elini ekmeğimden çek” yazılı pankartlar taşındı. Yapılan anonslarda iktidarın yarattığı enflasyonun faturasının işçiye çıkarılamayacağı vurgulandı. “Alın teklifinizi başınıza çalın” anonsları yapıldı. İşçiler sık sık düşük zam teklifine karşı “yuh” çekti.

'YALANCI TÜİK'

Yürüyüş sırasında TÜİK’in önünden geçilirken, işçiler yoğun tepki gösterdi. Enflasyon oranlarını protesto eden işçiler, “yalancı TÜİK” sloganları attı. Bu sırada TÜİK çalışanları da yaşananları pencerelerden izledi. Emniyet, işçilerden 5’erli sıra halinde yolun kenarından yürümelerini istedi. Ancak işçiler caddeleri doldurdu.

AKP GRUBU VARDI

İşçiler TBMM’nin önünden geçtiği sırada Meclis’te AKP grubu devam ediyordu. Yürüyüşe madenciler baretleri ile katıldı. İşçiler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde de sloganlara devam etti. Düdüklerle protestolar sürdü. Maliye’deki çalışanlar işçileri pencerelerden izledi.

'PAZARA ÇIK MEHMET EFENDİ'

TÜİK’in enflasyon rakamlarına tepkiler dile getirilirken, Türk-İş aracından “pazara bir çık da fiyatları gör Mehmet efendi” anonsu yapıldı. Bu sırada işçilerden “yuh” sesleri yükseldi. Emniyet işçileri kaldırıma alıp, yolu trafiğe açmak için uğraştı. Bu sırada polis ile işçiler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz araya girdi.

'MASA SUSARSA ALANLAR KONUŞUR'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, aracın üzerinden işçilere hitap etti. “Masa susarsa alanlar konuşur. Bugün masa sustu, alan burada” diyen Atalay, hükümetin teklifine sert tepki gösterdi. “Ayıptır, günahtır” diyen Atalay, en geç temmuz ayı başında grev kararı almak zorunda olduklarını söyledi. Atalay, ortalama ücretin 35 bin lira olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Ayıptır, günahtır, yazıktır. Arkadaki bina Maliye Bakanlığı binası. Orada bir arkadaş oturuyor. ‘Enflasyon iniyor’ diyor, ‘insanlar rahatlayacak’ diyor. Markette görmüyorum, pazarda görmüyorum, kirada görmüyorum. Ülkenin hiçbir yanında fiyatların düştüğünü görmüyorum. Kimi kandırıyorsun be kardeşim ? Maliye Bakanı, ‘ben dünyayı iyi bilirim’ diyor, ondan şüphem yok. ‘Amerikayı iyi bilirim’ diyor. Lanet olsun Amerika’ya. ‘İngiltere’yi iyi biliyorum diyor’. Ona şüphe yok. Ama Türkiye’yi inanın bilmiyor. Pazarı bilmiyor, marketi bilmiyor, garibi, fakiri, yoksulu bilmiyor, emeği bilmiyor.”

Bu sırada işçilerden de “yuh” sesleri yükseldi. “Ülkeyi idare edenler aklını başına alsın” diyen Atalay, önümüzdeki günlerde grev kararlarını alacaklarını söyledi. İşçilerde, “eylemse eylem, grevse grev” sloganları ile karşılık verdi.

TABUTLU, BARETLİ 'HEDİYE'

Atalay, daha sonra Maliye Bakanı’na hediye vereceklerini söyledi. Atalay, madencilerden baretlerini Maliye Bakanlığı’nın kapısına asmalarını istedi. Madenciler baretlerini Maliye’nin bahçesine atmaya başladı. Atalay işçilere, “atma yok, atmayın, baretleri kapıya asın” dedi. Demiryolu işçileri de üzerinde “TCDD işçisi” yazan “tabutlar” getirmişlerdi. Atalay, “Maliye Bakanına tabut yolluyor arkadaşlar” dedi. İşçiler tabutları bakanlığın bahçesine fırlattı. Düdüklerle Maliye Bakanı protesto edildi. Atalay, işçilere, “başınızı aşağıya düşürecek birşey yapmayız” diyerek konuşmasını sonlandırdı. İşçiler daha sonra dağıldı. Meclis’in önünden geçen işçiler, “işçiler burada vekiller nerede” sloganları attı. Türk-İş bugün de yapacağı toplantıda bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine dair “yol haritasını” belirleyecek.