İktidarın yeni 'formül'ü: Mesleğe göre asgari ücret hazırlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde önceki yıllardan farklı olarak "sektörlere göre kademeli ücret" belirlenmesi önerisini gündeme aldığı belirtiliyor.
Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak iktidarın daha önce görülmeyen bir uygulamaya gideceği iddia edildi.
İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret ile ilgili farklı sektörlerdeki işçi, işveren, yönetici, esnaf gibi kesimleri kapsayan yaklaşık 2.500 kişilik anket çalışması ile kamuoyunun beklentilerini tespit etti.
Habere göre Bakanlığın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde önceki yıllardan farklı olarak sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi önerisini gündeme aldı. Standart asgari ücret için işveren kesiminin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükûmetin bu rakamın üzerine çıkılması için temasları sürdürdüğü, özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği kaydedildi.
VERGİLER KALDIRILSIN TALEBİNE RET
Haberde asgari ücretten verginin kaldırılması talebinin ise hükümet cephesinde destek bulmadığı belirtildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in, katıldığı toplantılarda vergi kesintisinin kaldırılması önerilerine "Bu tartışmalar doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor” dediği aktarılan haberde asgari ücretli için işverene verilen 75 liralık prim desteğinin artırılması konusunda da hazırlık yapıldığı ifade edildi.
EMEKLİYE 'SEYYANEN ZAM' ÖNERİSİ
Öte yandan, Bakan Bilgin’in ocakta Meclis’e getirileceğini açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi için alternatifli taslaklar üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi. 3600 ek gösterge konusunda lise-üniversite mezunu çalışan ayrımına gidileceği öğrenildi. Yapılan toplantılarda “Lise mezunu ile üniversite mezunları aynı göstergeden maaş alamazlar. Genel bir düzenleme yapılması doğru olmaz” görüşü ön plana çıktı. Ek gösterge konusunda yeni bir tanımlamaya gidileceği ifade ediliyor. Bu arada emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri tartışılıyor. Buna göre maaşı 2 bin veya 2.500 liranın altında olanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra, asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.
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