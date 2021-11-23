Son dakika | Çalışma Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Son dakika gelişmesi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.
Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.
'ASGARİ ÜCRET ANKETİNİN SONUÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR’
Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.
Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" dedi.
'GÖRÜŞMELERİ İLK HAFTADA BİTİRME KARARINDAYIM'
Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" diye konuştu.
İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.
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