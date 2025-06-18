İktisatçı Mahfi Eğilmez değerlendirdi: İsrail-İran gerilimi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

İktisatçı Mahfi Eğilmez katıldığı TV programında, İsrail ile İran arasındaki gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Eğilmez, ABD’nin olası müdahalesinin bölgedeki tansiyonu daha da artıracağını söyledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN EKONOMİYE YANSIMALARI

Eğilmez, “ABD işin içine girerse olay daha büyük yere evrilecek. İlk etkiler petrolün yükselişinde görüldü. Her 1 dolarlık düşüş cari açığı olumlu etkileyecek. Çünkü petrol ve doğalgaz ithal ediyoruz. Derken yeniden 75 dolarlara doğru fırladı. Bu ne kadar sürerse bizi o kadar kötü etkileyecek” ifadelerini kullandı.

KURLAR VE ENFLASYON ÜZERİNDE İKİ YÖNLÜ BASKI

Bölgedeki karışıklığın güveni sarstığını ve bunun döviz kurları üzerinde etkili olacağını vurgulayan Eğilmez, bunun enflasyon üzerinde iki yönlü baskı oluşturacağını söyledi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın yanı sıra kurdaki yükselişin ithal girdileri pahalandıracağını belirtti. Öte yandan kurların yükselmesinin ihracata olumlu yansıyabileceğine dikkat çekti.

BÖLGESEL GÜVENLİK RİSKLERİ VE SİYASİ SONUÇLAR

Eğilmez, bölgedeki güven kaybının turizmi olumsuz etkileyeceğini ve savaşın büyümesi halinde Türkiye’ye yeni bir sığınmacı akınının başlayabileceğini kaydetti. “Yapması gereken en önemli şey iki tarafı barıştırmak için her türlü girişimi yapması lazım” dedi.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ FELAKET SENARYOSU

Petrol fiyatlarının 100-110 dolar bandına çıkmasının Türkiye için ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Eğilmez, bu durumu “felaket senaryosu” olarak nitelendirdi. Geçmişte benzer seviyelerin ekonomide büyük sarsıntılara yol açtığını hatırlattı.

FAİZ POLİTİKASI KONUSUNDA UYARI

Merkez Bankası’nın faiz politikası konusunda da görüşlerini paylaşan Eğilmez, belirsizliğin yüksek olduğu bu dönemde faiz değişikliğinin riskli olacağını belirtti. “Ekonomide belirsizlik çok yüksek. Bu ortamda yapılacak bir faiz hamlesi riskli olur. Mevcut politika aynen sürdürülmeli, pas geçilmesi yerinde olur” dedi.

ALTIN FİYATLARINDA ZİRVEYE YAKLAŞIM

Altın fiyatlarına da değinen Eğilmez, belirsizliğin altına olan talebi artırdığını ancak fiyatların zirveye yaklaşmış olabileceğini söyledi. “Merkez bankaları dolar rezervlerini azaltıp altına yöneliyor. Bu da altının cazibesini artırıyor. Ama geldiği nokta itibarıyla yükseliş hızının düşmesi olası” ifadelerini kullandı.