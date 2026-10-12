Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktisatçı Nazır Kapusuz'dan 'Katılımevim' iddiası: Kamu kaynaklarından fon havuzuna 24 milyar TL mi aktarıldı?

İktisatçı Nazır Kapusuz'dan 'Katılımevim' iddiası: Kamu kaynaklarından fon havuzuna 24 milyar TL mi aktarıldı?

12.10.2026 16:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
İktisatçı Nazır Kapusuz'dan 'Katılımevim' iddiası: Kamu kaynaklarından fon havuzuna 24 milyar TL mi aktarıldı?

İktisatçı Nazır Kapusuz, Katılımevim hisselerinin Tera’dan Emlak Katılım’a satıldığını öne sürerek fon soruşturmasında kamu kaynaklarının kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi. Kapusuz, Pusula’daki hisselerin de benzer şekilde devredilmesi halinde kamu kaynaklarından toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını savundu.

İktisatçı Nazır Kapusuz, Katılımevim hisselerinin Tera’dan Emlak Katılım’a satıldığını öne sürerek fon soruşturması kapsamında kamu kaynaklarının kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi. Kapusuz, güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar TL değerindeki hisselerin ardından Pusula’daki payların da benzer şekilde devredilmesi halinde kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını savundu.

Kapusuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emlak Katılım’ın Tera’dan 1,5 milyar adet Katılımevim (KTLEV) hissesi aldığını ve işlemin güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar TL değerinde olduğunu belirtti.

Image

Tera’nın Pusula’ya da hisse satışı yaptığını ileri süren Kapusuz, Pusula’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunmasına dikkat çekti. Kapusuz, birkaç gün içinde Emlak Katılım’ın Pusula’daki payları da yaklaşık 12 milyar TL karşılığında alabileceğini tahmin etti.

'24 MİLYAR TL KAMU KAYNAKLARINDAN AKTARILMIŞ OLACAK'

Söz konusu işlemlerin gerçekleşmesi halinde kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını savunan Kapusuz, bu gelişmenin ekonomi basınında yeterince gündeme getirilmemesini eleştirdi.

Kapusuz, Katılımevim’in olağan yükümlülüklerini sürdürebilmesi için daha önce 45 milyar TL’lik kamu zararı oluştuğunu öne sürdü. Bu tutarın fonlara değil, taksit ödeyen yurttaşların yükümlülüklerine ilişkin olduğunu belirten Kapusuz, ayrıca 24 milyar TL’nin Türkiye Varlık Fonu üzerinden TMSF’ye aktarılmış olacağını iddia etti.

Kapusuz, paylaşımını “Atın artık manşeti” sözleriyle tamamladı.

 

İlgili Konular: #Emlak Katılım Bankası #katılımevim #fon soruşturması #TERA Portföy

İlgili Haberler

Türkiye'nin 73 yıllık tekstil devi üretimi durdurdu: Tesisler bugün tamamen kapanıyor
Türkiye'nin 73 yıllık tekstil devi üretimi durdurdu: Tesisler bugün tamamen kapanıyor Türkiye’nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu, Kayseri’deki üretim faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırdı. On yıllardır denim kumaş üreten tesisin kapanmasıyla çalışanların iş sözleşmeleri sona ererken, yasal alacaklarının kasım ayına kadar ödenmesi planlanıyor.
Altın piyasasında kritik analiz: Invesco tüm riskleri sıraladı
Altın piyasasında kritik analiz: Invesco tüm riskleri sıraladı Invesco’nun altın analizine göre, Fed’in faiz artırımı ve tahvil getirilerindeki sert yükselişe rağmen altın fiyatları üçüncü çeyrekte yükseldi. Şirket, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesini altın için destekleyici görürken, ABD Doları’nın güçlenmesi ve alımların yavaşlamasını aşağı yönlü riskler arasında gösterdi.
Vatandaşlık maaşında ayrıntılar netleşiyor: İlk ödemeler için 2027 işaret edildi
Vatandaşlık maaşında ayrıntılar netleşiyor: İlk ödemeler için 2027 işaret edildi Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir destek sisteminin taslak çalışmalarında, düşük gelirli hanelere yönelik yardım koşulları ve ödeme yöntemi şekilleniyor. Sistemin 2027’nin ilk çeyreğinde pilot bölgelerde uygulanmaya başlanması, ilerleyen süreçte ise ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.