İktisatçı Nazır Kapusuz'dan 'Katılımevim' iddiası: Kamu kaynaklarından fon havuzuna 24 milyar TL mi aktarıldı?

İktisatçı Nazır Kapusuz, Katılımevim hisselerinin Tera’dan Emlak Katılım’a satıldığını öne sürerek fon soruşturması kapsamında kamu kaynaklarının kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi. Kapusuz, güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar TL değerindeki hisselerin ardından Pusula’daki payların da benzer şekilde devredilmesi halinde kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını savundu.

Kapusuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emlak Katılım’ın Tera’dan 1,5 milyar adet Katılımevim (KTLEV) hissesi aldığını ve işlemin güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar TL değerinde olduğunu belirtti.

Tera’nın Pusula’ya da hisse satışı yaptığını ileri süren Kapusuz, Pusula’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunmasına dikkat çekti. Kapusuz, birkaç gün içinde Emlak Katılım’ın Pusula’daki payları da yaklaşık 12 milyar TL karşılığında alabileceğini tahmin etti.

'24 MİLYAR TL KAMU KAYNAKLARINDAN AKTARILMIŞ OLACAK'

Söz konusu işlemlerin gerçekleşmesi halinde kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar TL aktarılmış olacağını savunan Kapusuz, bu gelişmenin ekonomi basınında yeterince gündeme getirilmemesini eleştirdi.

Kapusuz, Katılımevim’in olağan yükümlülüklerini sürdürebilmesi için daha önce 45 milyar TL’lik kamu zararı oluştuğunu öne sürdü. Bu tutarın fonlara değil, taksit ödeyen yurttaşların yükümlülüklerine ilişkin olduğunu belirten Kapusuz, ayrıca 24 milyar TL’nin Türkiye Varlık Fonu üzerinden TMSF’ye aktarılmış olacağını iddia etti.

Kapusuz, paylaşımını “Atın artık manşeti” sözleriyle tamamladı.