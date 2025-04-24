İletişim kesintileri tepki çekmişti: Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle görüşecek

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:25

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan'da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim problemleri nedeniyle eleştirilen GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Uraloğlu’nun bugün saat 14.00’te İstanbul’da operatör temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Toplantıda, yaşanan kesintilerin nedenleriyle ilgili operatörlerden bilgi alınması planlanıyor. Uraloğlu'nun ayrıca mevcut altyapı durumu ve planlanan yatırımlar konusunda da bilgi talep edeceği kaydedildi.

Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti. Hatların kısa sürede kilitlenmesi nedeniyle sosyal medyada birçok kullanıcı GSM operatörlerine tepki göstererek yaptırım çağrısında bulundu. Operatörler ise bu tepkilere karşılık, kullanıcıların acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, konuşma ve SMS tanımlamaları yaptıklarını duyurdu.

SURİYE’YE İNTERNET DESTEĞİ TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam’a gitmiş, burada düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’ye iki günlük bir çalışma ziyareti amacıyla geldiklerini belirtmişti.

A Haber’e açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Biz mevkidaşım ve İletişim Bakanı ile gerekli görüşmeleri yaptık. Öncellikle Türkiye'den bir internetin Suriye'ye verilmesi konusunda bir çalışma yapılıyor. Suriye'ye internet desteği sağlanacak" ifadelerini kullanması ve Şam’da Emevi Camisi’ni ziyaret etmesi de sosyal medyada tepkilere neden oldu.