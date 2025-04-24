Bakan Şimşek ABD'de Bessent ile görüştü: Ekonomik işbirliği masada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Bakan Şimşek ABD'de Bessent ile görüştü: Ekonomik işbirliği masada
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AA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir.

Görüşmede, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir."


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Mehmet Şimşek #ABD #Scott Bessent

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