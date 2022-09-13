İlk altı ayda, hayatdışı poliçe sayısı yüzde 5.3 artışla 34.8 milyonu geçti

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2022 yılının ilk altı ayıyla ilgili açıkladığı poliçe verileri, özellikle hayatdışı branşında ilk üç aydaki düşüşün ardından yenide bir normalleşmeye işaret etti. Hayat branşında ise banka kredisi bağlantılı canlılık sürdü. İşte dikkat çeken veriler:

- İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışındaki poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 5.3 artışla 34 milyon 822 bin 12 adet oldu. İlk üç ayda ise yüzde 0.1 düşüş yaşanmıştı. Ayrıca 2022’nin ikinci üç ayında poliçe sayısı yüzde 11.3 arttı. Öte yandan yılın altı ayında hayatdışı branşında prim üretimi yüzde 97.1 artarak 77.7 milyar TL olmuştu.

2019’DAN GERİDE

- Yine ilk altı ayda, hayatdışının en büyük alt branşı olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) poliçe sayısı yüzde 2.2 artışla 9 milyon 64 bin 449 adet oldu. İlk üç ayda yüzde 11.1 düşüş vardı. Poliçe sayısı kasko sigortasında da yüzde 1.2 artışla 3 milyon 231 bin 872 adet oldu. İlk üç ay yüzde 8.4 düşüşle kapanmıştı.

- Hayatdışı açısından en dikkat çekici hareketlilik ise küresel Covid-19 salgınının etki ve kısıtlamalarından büyük oranda kurtulan seyahat sağlık branşında yaşanıyor. Bu branşta poliçe sayısı yüzde 141.3 artarak 1 milyon 231 bin 630 adet oldu. Ancak bu sayı salgın öncesi dönemi ifade eden 2019’un ilk altı ayında 1 milyon 340 bin 329 adede kadar çıkmıştı.

- Bunların yanında, poliçe sayısı genel zararlarda yüzde 24.9 artışla 5 milyon 419 bin 953 adede çıkarken, ferdi kazada yüzde 23.1 düşüşle 3 milyon 144 bin 628 adet oldu.

‘KREDİLİ’ HAYAT!

- Hayat branşında ise poliçe (dönem sonu yaşayan) sayısı özellikle “kredi kapsamında uzun süreli vefat sigortası”nın etkisiyle yüzde 37 artışla 6 milyon 466 bin 155 adede ulaştı. Kredi kapsamında uzun süreli vefat sigortası poliçesi sayısı ise yüzde 83 artarak 3 milyon 345 bin 834 adet oldu. Hayatta ilk altı aylık prim üretimi ise yüzde 72.5 artışla 13.3 milyar liraya çıkmıştı.

‘İLK BES’LİYE KATKI PAYI KORUMA GÜVENCESİ SUNUYOR

MetLife Emeklilik ve Hayat’ın,18 yaş altı bireyleri bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil eden “İlk BES’im” ürününü, katkı payı koruma güvencesi ile sunduğu açıklandı. Bu sözleşme ile anne ya da babanın vefatı halinde çocuk 18 yaşına gelene kadar planın asgari katkı payı şirket tarafından ödenecek.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven şuna dikkat çekti: “Fark yaratmaya devam ediyoruz. Bu yeni ürünle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvencesi, yol arkadaşı ve yönlendiricisi olmak istiyoruz.”

SİBER RİSKLERİN MALİYETİ 20.6 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Dünyada siber saldırı maliyetinin 3 yıl içinde 20.6 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirten IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, özellikle küresel Covid-19 salgınıyla başlayan dönüşüm sürecinin bu konudaki farkındalığı ve sigortalığı da artırdığını belirtti.

Çiftçi bu konuda şu bilgiyi verdi: “Türkiye’de şirketlerin risk algısına baktığımızda, siber tehdit ve saldırılar, yüzde 61 ile ekonomik belirsizlikten sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’deki siber sigorta sahipliği ise yüzde 33 seviyelerinde.”

"GLOBAL BİR TÜRK MARKASI OLMA HEDEFİNE GİDİYORUZ"

Türk Reasürans’ın 3. yılını kutladığı açıklandı.

Bugün yurtiçinde yerleşik 26 sigorta şirketi ve 5 kuruma trete ve ihtiyari reasürans alanında teminat sağladıklarını,17 ülkede yerleşik 25 sigorta ve reasürans şirketine reasürans kapasitesi sunduklarını ifade eden Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “Global bir Türk markası olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşıyoruz” dedi.

Eren’in verdiği bilgiye göre şirket, geçen yıl 1 milyar 820 milyon TL prim üreterek, yılı 290 milyon TL kâr ile kapattı. Bu yılın ilk yarısında ise 1 milyar 725 milyon prim üreten şirket, 256 milyon lira da kâr açıkladı. Ayrıca şirketin öz kaynakları 1 milyar 125 milyon TL, toplam aktifleri de 3.2 milyar TL’ye yükseldi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Anadolu Sigorta’nın bu yıl altıncısını düzenlediği Hackathon etkinliğinin konusunu “Mobil Oyun” olarak belirlediği açıklandı. Yeni yarışmaya için başvurular, 22 Eylül Perşembe gecesine kadar yapılabilecek.

- Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, “Temmuz 2021’de 2 bin 496 olan acente sayımızı, bir yılda 339 artırarak 2835’e çıkardık. Güçlü iletişime ve yakın işbirliğine büyük önem veriyoruz” dedi.

- Allianz Türkiye, 2018’de “HEY! (Hızlı-Etkili-Yetkili)” isimli çevik çalışma modeliyle başlattığı uygulamaları HEY!Book isimli kitapta bir araya getirdiğini duyurdu. Kitap yönetici ve yönetici adaylarına yol gösterecek.

- Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, geçen yıl başlattıkları “Bambaşka Sigortacılık Akademisi”nin ikinci döneminde de ilgiyle karşılaştığını, eğitimlere toplamda1852 kişi katıldığını açıkladı.

- Fibaemeklilik Satış Direktörü Erhan İleri, geliştirdikleri “Fi’Portal” uygulamasıyla acentelerinin sadece iki dakikada bireysel emeklilik sistemi sözleşmesi ve hayat sigortası poliçesi düzenleyebildiğini belirtti.