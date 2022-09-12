CHP Ekonomi Masası’ndan yurttaş izlenimleri: ‘Ortak sorun güven’

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:28

CHP’nin ekonomi kurmaylarını yurttaşlara tanıtmak ve sorunlarını dinlemek için oluşturduğu Ekonomi Masası, 1.5 yılda 40 il gezdi. Gittikleri her ilde farklı kesimlerin sorunlarını dinleyen masa, çözüm önerileri için notlar aldı. Masanın yaptığı ziyaretlerden derlenen notlara göre; pek çok ilde esnaf pandemiden sonra “kamyon çarpmış hale geldiğini” anlatıyor. Zamlanan elektrik ve doğalgaz faturalarından şikayet eden esnaf, “Elektrik ve doğalgaz için yeni bir esnaf tarifesi olsun” talebini dile getiriyor. Ayakkabıcılar geçen yıl 100 liraya aldıkları yapıştırıcının bu yıl 410 liraya yükseldiğini söylerken, mobilya üreticisi de sünger fiyatları 4-5 kat arttığı için üretimin durma noktasına geldiğini anlatıyor. Lokanta sahipleri de yurttaşların artık dışarıda yemeği kestiğini belirterek, “Çoğunluk sefer tasına döndü” bilgisini paylaşıyor.

İŞ İNSANI DA ŞİKAYETÇİ

Masanın görüştüğü iş insanları ise, iktidarın “Faizleri düşürdük” açıklamasına karşın gittikleri bankalarda bunu göremediklerini ve kredi çekerken sorun yaşadıklarını söylüyor. Masaya, “Serbest piyasaya müdahaleler iş insanlarının tepkisini alıyor. İhracat gelirlerini TL’ye çevirme zorunluluğu gibi uygulamalar tepki çekiyor” gibi şikayetler anlatılıyor. CHP’nin ekonomi kurmaylarının her kesimden dinlediği ortak sorun ise “güven” oluyor. Masanın notlarına göre; çiftçiden ihracatçısına, esnaftan iş insanına herkes “yarının belirsiz olmasını” eleştiriyor.

4 AYAKLI ÇÖZÜM

Öte yandan, masanın çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, haftaya il gezilerine Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ’da devam edeceklerini söyledi. Kendi iktidarlarında güven sorununu çözeceklerini vurgulayan Öztrak, stratejilerini şöyle anlattı:

“İlk olarak hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Kuvvetler ayrılığını yeniden güçlendireceğiz. Yeni bir Kamu İhale Yasası çıkaracağız. Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız, plansız iş yapmayacağız. İkinci olarak ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil; üreterek, verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine geçeceğiz. Ekonomik ve Sosyal Konseyi çok daha fonksiyonel bir şekilde hayata döndüreceğiz. Refahı hakça paylaşmak da stratejimizin üçüncü ayağını oluşturuyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için Aile Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceğiz. Son olarak da bu ekonomik yapının sürdürülebilirliğini sağlayacağız.Yani bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine izin vermeden büyümek için alınacak önlemler stratejimizin dördüncü ayağını oluşturuyor.”