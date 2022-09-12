CHP Ekonomi Masası’ndan yurttaş izlenimleri: ‘Ortak sorun güven’
CHP Ekonomi Masası, 1.5 yılda 40 il gezerek farklı kesimlerin sorunlarını not aldı. Masanın gezilerden derlediği notlara göre; pandemiden sonra elektrik, doğalgaz gibi zamlarla karşılaşan esnaf “kamyon çarpmışa döndüğünü” söylüyor. İş insanları “Faiz düştü diyorlar ama bankada görmüyoruz” derken, lokanta sahipleri de “Herkes sefer tasına döndü, bize gelmiyor” şikayetini dillendiriyor.
CHP’nin ekonomi kurmaylarını yurttaşlara tanıtmak ve sorunlarını dinlemek için oluşturduğu Ekonomi Masası, 1.5 yılda 40 il gezdi. Gittikleri her ilde farklı kesimlerin sorunlarını dinleyen masa, çözüm önerileri için notlar aldı. Masanın yaptığı ziyaretlerden derlenen notlara göre; pek çok ilde esnaf pandemiden sonra “kamyon çarpmış hale geldiğini” anlatıyor. Zamlanan elektrik ve doğalgaz faturalarından şikayet eden esnaf, “Elektrik ve doğalgaz için yeni bir esnaf tarifesi olsun” talebini dile getiriyor. Ayakkabıcılar geçen yıl 100 liraya aldıkları yapıştırıcının bu yıl 410 liraya yükseldiğini söylerken, mobilya üreticisi de sünger fiyatları 4-5 kat arttığı için üretimin durma noktasına geldiğini anlatıyor. Lokanta sahipleri de yurttaşların artık dışarıda yemeği kestiğini belirterek, “Çoğunluk sefer tasına döndü” bilgisini paylaşıyor.
İŞ İNSANI DA ŞİKAYETÇİ
Masanın görüştüğü iş insanları ise, iktidarın “Faizleri düşürdük” açıklamasına karşın gittikleri bankalarda bunu göremediklerini ve kredi çekerken sorun yaşadıklarını söylüyor. Masaya, “Serbest piyasaya müdahaleler iş insanlarının tepkisini alıyor. İhracat gelirlerini TL’ye çevirme zorunluluğu gibi uygulamalar tepki çekiyor” gibi şikayetler anlatılıyor. CHP’nin ekonomi kurmaylarının her kesimden dinlediği ortak sorun ise “güven” oluyor. Masanın notlarına göre; çiftçiden ihracatçısına, esnaftan iş insanına herkes “yarının belirsiz olmasını” eleştiriyor.
4 AYAKLI ÇÖZÜM
Öte yandan, masanın çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, haftaya il gezilerine Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ’da devam edeceklerini söyledi. Kendi iktidarlarında güven sorununu çözeceklerini vurgulayan Öztrak, stratejilerini şöyle anlattı:
“İlk olarak hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Kuvvetler ayrılığını yeniden güçlendireceğiz. Yeni bir Kamu İhale Yasası çıkaracağız. Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız, plansız iş yapmayacağız. İkinci olarak ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil; üreterek, verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine geçeceğiz. Ekonomik ve Sosyal Konseyi çok daha fonksiyonel bir şekilde hayata döndüreceğiz. Refahı hakça paylaşmak da stratejimizin üçüncü ayağını oluşturuyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için Aile Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceğiz. Son olarak da bu ekonomik yapının sürdürülebilirliğini sağlayacağız.Yani bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine izin vermeden büyümek için alınacak önlemler stratejimizin dördüncü ayağını oluşturuyor.”
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş