İlk altı aylık prim üretimi yüzde 71 artışla 380.4 milyar TL: Güçlü büyüme sürüyor

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Böylece geçen yılın ilk 10 ayında 370.2 milyar liralık prim üretimi, bu yılın ilk altı ayında geçilmiş oldu. Yine Ocak-Haziran 2024 verilerine göre prim üretimi, hayatdışı branşında 81.3 artışla 337 milyar lira, hayat branşında ise yüzde 75.9 artışla 43.3 milyar liraya ulaştı.

Hayatdışının alt branşlarına bakıldığında ise yüzde 69.8 artışla 81 milyar liralık prime ulaşılan zorunlu trafik sigortası ilk sıradaki yerini korudu. Kaskodaki prim üretimi ise yüzde 41.2 artışla 50.4 milyar lira oldu.

Fiyat rekabetinin bu piyasayı etkilediği görülüyor. Büyük branşlardan sağlıktaki toplam prim üretimi yüzde 101.3 artışla 61.4 milyar lira olurken bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasındaki prim üretimi yüzde 144.2 artışla 19.4 milyar liraya yükseldi.

Bunların yanında prim üretimi, yangında yüzde 110.9 artışla 38.2 milyar lira, zorunlu depremde yüzde 148.4 artışla 5.9 milyar lira, ihtiyari depremde (konut) yüzde 156.6 artışla 11.4 milyar liraya çıktı.

Ayrıca alacak (kredi) sigortasındaki yüzde 98 artışla 1 milyar lirayı aşan prim üretimi dikkat çekti.