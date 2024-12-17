İlk dokuz ayda, hayatdışı poliçe sayısı yüzde 9 artışla 62.2 milyon adet oldu: Poliçede kasko etkisi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Sigorta sektörü, yılın ilk dokuz aylık verilerine göre hayatdışı branştaki poliçe sayısı açısından hareketli bir dönem geçirdi. Özellikle üçüncü çeyrekteki hareketlilik poliçe sayısını olumlu etkiledi. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni açıkladığı poliçe istatistiklerine göre yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kesilen poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 9 artışla 62 milyon 175 bin adedi geçti.

Temmuz-Eylül 2024 dönemindeki artış ise yüzde 24.6 (23.6 milyon adet) oldu. Öte yandan ilk çeyrekte yüzde 8.6 artış, ikinci çeyrekte yüzde 6.5 düşüş görülmüştü.

YANGIN VE DOĞAL AFET

İlk dokuz aylık sonuçlara hayatdışının alt branşları açısından bakınca, pazarın lokomotifi olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 5.6 artışla 14 milyon 847 bin adet poliçeye ulaşıldı. Oto pazarının diğer önemli branşı kaskoda ise daha hareketli bir dönem ortaya çıktı. Poliçe sayısı yüzde 18.2 artışla 5 milyon 609 bin adet oldu. Kaskodaki artış üçüncü çeyrekte 37.9’a ulaştı. Sağlık branşı da üçüncü çeyrekte hızlandı. Bu branşta ilk dokuz aylık poliçe sayısı yüzde 31.6 artışla 3 milyon 203 bini geçti. Seyahat sağlık sigortasındaki poliçe sayısı ise yüzde 11.7 artışla 2 milyon 931 bin adedi gördü. Yine ilk dokuz aylık verilere göre poliçe sayısı nakliyatta yüzde 6.1 artışla 1 milyon 75 bin adet, mühendislik sigortasında yüzde 1.5 artışla 6 milyon 887 bin adet oldu. Yangın ve doğal afetler sigortasındaki yüzde 7.5’luk (12 milyon 372 bin adet) düşüş ise dikkat çekti. Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası hareketlenen zorunlu deprem sigortasındaki poliçe sayısı da bu yıl yüzde 6.6 düşüşle 7 milyon 911 bin adet oldu.