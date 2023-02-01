"İlk Evim Arsa" kura çekimleri ne zaman?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:16

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde sosyal konut kuraları sona erdi.

"İlk Evim" projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplam 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi.

"İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise bugün başlıyor.

"İLK EVİM ARSA" PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

"İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise bugün Bitlis'te başlayacak.

Birinci etap kuraları 13 ilde 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Hak sahipleri için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

1 Şubat: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil,

2 Şubat: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil,

3 Şubat: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil,

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.