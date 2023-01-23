İlk Evim İlk İş Yerim kura sonuçları açıklandı? İlk Evim İlk İş Yerim kura sonuçları nereden öğrenilir? İlk Evim İlk İş Yerim kura tarihleri ne zaman?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:57

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:57

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi.

Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategori olmak üzere toplam 164 bin 666 yurttaş hak sahibi oldu.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, kura sonuçlarına T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden erişebilir.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?



23 Ocak'ta başlayacak 7'nci etap kura çekilişi ise 8 Şubat 2023'e kadar devam edecek. 12 ilde yapılacak kura çekimlerinde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. 23-28 Ocak'ta 8 bin 650 konut için Bursa'da, 23-24 Ocak'ta 1828 konut için Isparta'da, 25 Ocak'ta 1454 konut için Burdur'da, 26-27 Ocak'ta 3 bin 150 konut için Denizli'de, 28-29 Ocak'ta 2 bin 600 konut için Muğla'da, 29-31 Ocak'ta 3 bin 975 konut için Balıkesir'de, 30-31 Ocak'ta 3 bin 72 konut için Aydın'da, 1 Şubat'ta 1290 konut için Çanakkale'de, 1-3 Şubat'ta 4 bin 94 konut için Manisa'da, 4 Şubat'ta 1050 konut için Uşak'ta, 5-6 Şubat'ta 2 bin 280 konut için Kütahya'da ve 7-8 Şubat'ta 3 bin 125 konut için Afyonkarahisar'da kura çekimi yapılacak.

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.