''İlk Evim, İlk İş Yerim'' kuraları çekildi mi? ''İlk Evim, İlk İş Yerim'' kura sonuçları nereden öğrenilir?

08 Aralık 2022 Perşembe, 17:40

81 ilde 250 bin sosyal konut için Mart 2023'e kadar kuraların tamamlanarak hak sahiplerinin belirlenmesi planlanan ''İk Evim, İlk İş Yerim'' projesinin kura çekimleri, mülk sahibi olmak isteyen yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Kura sonuçları ve sonuçların nereden öğrenileceği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

''İLK EVİM, İLK İŞ YERİM'' KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 30 ildeki ilk 3 etabın kuraları tamamlandı.

''İLK EVİM, İLK İŞ YERİM'' KURALARI HANGİ İLLERDE ÇEKİLDİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ta çekildi.

Bu tarihten 7 Aralık'a kadar Şırnak ve Ardahan dışında, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya'da da noter huzurundaki çekilişlerle projenin ilk 3 etabına ilişkin kuralar tamamlandı.

Kuralarla, 899 bin 814 konuttan 62 bin 928'inin hak sahipleri belirlendi. Proje kapsamında 1220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki hak sahibi de asil ve yedek listelerde yer aldı.

''İLK EVİM, İLK İŞ YERİM'' KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, kura sonuçlarına T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden erişebilir.











