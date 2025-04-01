İlk iki ayda, toplam prim üretimi 200 milyar lirayı aştı: Sağlık ve trafik hızlı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Reel artış ise yüzde 11 oldu. Bu kapsamda, prim üretimi hayatdışı branşında yüzde 53.1 artışla 180.3 milyar lira, hayat braşında yüzde 71.9 artışla 23.9 milyar lira oldu. Reel artışlar sırayla yüzde 10.1 ve yüzde 23.6.

Hayatdışının detaylarına bakıldığında ise sağlık ve zorunlu trafik sigortalarının prim üretimi dikkat çekiyor. Sağlık branşındaki prim üretimi yüzde 78.2 artışla 48.4 milyar liraya ulaşırken hayatdışındaki payı da yüzde 23.1’den yüzde 26.8’e yükseldi.

Bu kapsamda tamamlayıcı sağlıkta prim üretimi de yüzde 91.5 ile 16 milyar lira oldu.

YANGINDA YÜZDE 41

Zorunlu trafik sigortasındaki prim üretimi ise yüzde 55.8 artışla 34.5 milyar lirayı aşarken toplamdaki payı yüzde 18.8’den 19.2’ye yükseldi. Ayrıca, prim üretimi yangın ve doğal afetlerde yüzde 38.8 artışla 27.8 milyar lira, sadece yangında ise yüzde 41 artışla 18.8 milyar lira oldu.

Kaskoda da yüzde 30.2 artışla 21.4 milyar liralık prim üretildi. Öte yandan devlet destekli hayvan hayat sigortasında yüzde 74.8 ile 2.6 milyar lirayı aşan prim üretimi dikkat çekti.