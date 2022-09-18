ILO Türkiye Ofisi, özel strateji raporu hazırladı: Kadın kooperatifleri dertli
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin yeni yayımladığı “Türkiye’de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler” başlıklı rapor, bu tür kooperatiflerin Türkiye için önemini ortaya koyarken, bu alanda yaşanan zorluklara da dikkat çekti.
Rapora göre kadın kooperatiflerinin başa çıkmakta zorlandığı finansal sorunların başında ortaklık payları, yüksek yasal ve idari harçlar, kâr amacı güden işletmelerle aynı oranda ödemek zorunda oldukları kurumlar vergisi, noter masrafları ve muhasebe, kira gibi zorunlu giderler geliyor.
Yine kadın kooperatiflerinin ortaklık ve finansman hizmetlerine eris¸imi sınırlı. Ayrıca kaynakları sınırlı olan, sosyo-ekonomik statü açısından dezavantajlı grupların kooperatifleşmesini destekleyen, küçük ve sosyal amaçlı kooperatiflerin özelliklerine uygun bir mevzuat ve düzenleme çerçevesi yok.
GÜVENLİ VE GÜVENCELİ
Raporun açıklandığı toplantıda konuşan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, şu vurguyu yaptı: “Herkesin insana yakışır işlere erişimi için kooperatifler olmazsa olmaz yapılardır. Özellikle kadınların daha güvenli ve güvenceli koşullarda çalışabilmeleri için kooperatifçilik hareketinin daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor.”
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