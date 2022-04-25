İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı yüzde 77,8
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2022 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir"
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