TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları açıkladı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını duyurdu.

AA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:21
TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12886
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13188
BHDBAHREYN DİNARI38.8758
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.16997
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.0925
BWPBOTSVANA PULASI1.2509
BRLBREZİLYA REALİ3.1422
DZDCEZAYİR DİNARI0.10217
CZKÇEK KORUNASI0.65029
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00102
MADFAS DİRHEMİ1.4920
PHPFİLİPİN PESOSU0.27977
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.97388
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.8609
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19212
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.0982
HKDHONG KONG DOLARI1.8686
IQDIRAK DİNARI0.01004
ISKİZLANDA KRONU0.11427
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03309
LYDLİBYA DİNARI3.1075
HUFMACAR FORİNTİ0.04278
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25750
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4226
MXNMEKSİKA PESOSU0.73408
EGPMISIR LİRASI0.79348
NADNAMİBYA DOLARI0.97389
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9507
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4253
RSDSIRP DİNARI0.13487
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7394
SDGSUDAN POUNDU0.03280
SYPSURİYE LİRASI0.00583
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.97389
THBTAYLAND BAHTI0.43418
TNDTUNUS DİNARI4.8372
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.1933
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.48448
OMRUMMAN RİYALİ38.0669
JODÜRDÜN DİNARI20.6708
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5466
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50118
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.9526

TCMB döviz Kur

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