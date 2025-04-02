İmalatta yavaşlama sürüyor: 5 ayın en düşük değerinde!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:51

İSO İmalat PMI, faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğiliminin bir yılı geride bıraktığına işaret ederek martta 47,3 oldu. Martta 47,3 olarak ölçülen manşet PMI, şubattaki 48,3 seviyesine göre azalma kaydederek 2024’ün Ekim ayından bu yana en düşük değeri aldı. Martta yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşlama sergiledi. Benzer şekilde yeni ihracat siparişlerinde de Kasım 2022’den bu yana en sert düşüş görüldü.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mart 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI endeksinin mart ayında da eşik değerin altında kalmasıyla birlikte faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi bir yılı geride bıraktı. Martta 47,3 olarak ölçülen endeks, şubattaki 48,3 seviyesine göre azalma kaydederek 2024’ün Ekim ayından bu yana en düşük değeri aldı.

SİPARİŞLERDE AZALMA SÜRÜYOR

Martta yeni siparişler üst üste 21. kez aylık bazda yavaşlama sergiledi. Söz konusu yavaşlama geçen yılın ekim ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Benzer şekilde yeni ihracat siparişlerinde de Kasım 2022’den bu yana en sert düşüş görüldü.

Anket katılımcıları, mart ayında zorlu piyasa koşullarının yeni siparişlerdeki yavaşlamada belirleyici rol oynadığını ve üretimin azalmasında da etkili olduğunu belirtti. Üretimdeki yavaşlama eğilim olarak bir yıla ulaşırken aynı zamanda Ekim 2024’ten bu yana en sert düzeyde kaydedildi.

İmalatçılar, yeni siparişlerdeki ivme kaybına bağlı olarak martta istihdamı art arda dördüncü ay azalttı. Ancak bu azalış ılımlı gerçekleşti ve aralık ayından bu yana en düşük oranda ölçüldü. Mart ayında satın alma faaliyetleri yavaşlarken, girdi ve nihai ürün stokları ise önemli bir değişim göstermedi. Nihai ürün stoklarındaki yatay seyir, on aylık düşüş trendini sona erdirdi.

Zayıf girdi talebi, tedarikçilerin teslimatları hızlandırmasına olanak sağladı. Teslimat süreleri son altı ayda ilk kez ve Aralık 2022’den bu yana en yüksek oranda azaldı. Martta girdi maliyetleri, büyük ölçüde liradaki zayıflığa bağlı olarak keskin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, enflasyon hız keserek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Nihai ürün fiyatlarındaki artış da yavaşlayarak yıl başından bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

'ENFLASYONİST BASKILAR GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU'

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki zorlu piyasa koşulları, Türk firmalarının yeni sipariş almakta zorlanmasına yol açarak üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın sürmesine neden oldu. Azalan talep baskısı, tedarikçilerin teslimatlarını Aralık 2022’den bu yana en yüksek oranda hızlandırabilmesini sağladı. Liradaki zayıflamanın devam eden etkileri nedeniyle enflasyonist baskılar güçlü seyrini korudu.”

METAL ÜRÜNLERİNDE YAVAŞLAMA

Mart ayında üretimin iyileştiğine yönelik öncü sinyallere rağmen yeni siparişler yalnızca gıda ürünleri ile ağaç ve kâğıt ürünlerinde artış kaydetti. Yeni siparişlerde en keskin yavaşlama ise ana metallerde gözlendi. Bu sektördeki ivme kaybı, pandemi dönemi hariç olmak üzere Ekim 2018'den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Benzer şekilde yeni ihracat siparişleri de 10 sektörden sekizinde yavaşladı. Üretimdeki tabloya paralel olarak, istihdamını artıran sektör sayısı da mart ayında dörde yükseldi. Kara ve deniz taşıtları, personel sayısında Kasım 2023'ten bu yana en hızlı yükselişi kaydederek istihdam artışına öncülük etti. İstihdamda en keskin düşüşün yaşandığı sektör ise ana metal sanayi oldu.