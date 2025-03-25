Amik Ovası'nda hasat zamanı endişe ile bekleniyor: 'Üretimi olumsuz etkileyecek'
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, yaşanılan kuraklık dolayısıyla üretimde düşüş beklediklerini bildirdi.
Türkiye’nin en verimli topraklarından olan Hatay’ın Amik Ovası binlerce çiftçinin geçim kaynağı konumunda. Ülke genelinde etkili olan kuraklık bölgeyi de olumsuz etkiledi.
HMKÜ’nde görevli akademisyenler Amik Ovası için önemli açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 10-12 derece üzerinde seyretmesi sebebiyle tarımsal üretimde çeşitli zorlukların son yıllarda daha da belirginleştiği vurgulandı.
Amik Ovası'nda tahıl üretiminin olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamanın devamında, "Bu yüzden bölge çiftçisi buğday, arpa gibi ürünlerini sulamak zorunda kalmaktadır. Sulama imkanı bulunan üreticiler günün 24 saati sulamayı sürdürürken sulama imkanı bulunmayan araziler sulanamamaktadır. Bu sebeple hasat zamanında önemli bir ürün kaybının meydana gelebileceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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