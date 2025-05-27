İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen yabancı çıkışı netleşti: 12.5 milyar dolar kaçtı

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart ile başlayan sürecin, “ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için bel bağladığı yabancı yatırımcıların” bir kısmını kaçırdığına dikkat çekildi. Son iki haftada yapılan alımlara karşın 19 Mart’tan 16 Mayıs gününe kadar olan sürede yabancıların, Türkiye’deki portföylerinin net olarak toplam 12.5 milyar dolarlık kısmını sattıkları belirtildi. Yabancılar tarafından bu dönemde en fazla satış 6.9 milyar dolarla iç borçlanma kağıtlarında yapıldı. Dış borçlanma kağıtlarında yapılan satış ise 4.6 milyar dolara çıktı. Bu kaçışın 1.2 milyar dolarlık kısmı ise hisse senetlerinden yaşandı.

57 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI

Rapora göre, yabancılar son iki haftada hisse senedi ve iç borçlanma kağıdı alırken, dış borçlanma kağıtlarından çıkmaya ise devam ediyor. Yabancı yatırımcıların toplam portföyü gerek bu net satışlar gerekse de hisse senedi ve borçlanma kağıtlarının fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurunda yaşanan artışın etkisiyle 19 Mart’tan bu yana 21.1 milyar dolar azalarak 133.7 milyar dolardan 112.6 milyar dolara geriledi. Bu portföyün, 29.4 milyar dolarını borsada işlem gören hisse senetleri, 12.5 milyar dolarını iç borçlanma kağıtları, 70.9 milyar dolarını da dış borçlanma kağıtları oluşturdu.

Bu arada Merkez Bankası’nın da döviz kurunu tutabilmek için 9 haftalık sürede yaklaşık 57 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı tahmin ediliyor.

İCRA ARTIYOR

Raporda, icra dairelerine gelen dosya sayısına da yer verildi. Buna göre, icra dairelerine 1 Ocak - 23 Mayıs günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 7.4 oranında artarak 4 milyon 24 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 3 milyon 747 bin yeni dosya gelmişti. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 23 Mayıs itibariyle 23 milyon 525 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 510 bin adet arttı.