İmamoğlu operasyonunun Borsa İstanbul’a etkisi: Yatırımcı çıkışı 1 milyar doları aştı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:38

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:38

Borsa İstanbul'da 2025 yılına politika faizindeki indirim ve sınırlı da olsa başlayan yabancı yatırımcı girişiyle pozitif bir başlangıç yapılmasına rağmen, mart ortasından itibaren dengeler değişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendirmesi ve 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon, piyasalarda sert bir kırılmaya yol açtı. Nisan sonunda, endekslerde negatif seyir hâkim olurken en fazla değer kaybını bankacılık sektörü yaşadı.

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı yıl sonuna kıyasla 270 bin azalarak 6,61 milyona düştü ve böylece Ağustos 2023 seviyelerine geriledi. BİST100 endeksi, 2024’ü 8 trilyon 554 milyar 988 milyon lira piyasa değeriyle kapatırken, 30 Nisan itibarıyla bu değer 255 milyar 361 milyon lira azalarak 8 trilyon 299 milyar 627 milyon liraya geriledi. 18 Mart’ta 9 trilyon 645 milyar 532 milyon lira olan piyasa değeri, nisan sonunda 1 trilyon 345 milyar 905 milyon lira düşüş yaşadı.

SİYASİ TANSİYON SONRASI YABANCI YATIRIMCI SATIŞA GEÇTİ

Yılın ilk aylarında borsada yaşanan dalgalanmalarda en büyük etken, yüksek TL faizleri ve para piyasası fonlarına yönelen yatırımcı ilgisiydi. 6 Şubat’tan itibaren Sermaye Piyasası Kurulu da yeni halka arz onayı vermemeye başladı. Ancak 19 Mart sonrasında artan siyasi gerilim, yerli ve yabancı yatırımcıyı sert satışa yöneltti. Merkez Bankası verilerine göre, 19 Mart’a kadar yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 1 milyar 15 milyon dolar net alım yaptı. Ancak bu tarihten sonra başlayan satış dalgasıyla birlikte 1 milyar 565 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece yılbaşından bu yana hisse senetlerinde toplam 550 milyon dolar net satış gerçekleşti.

EN SERT DÜŞÜŞ BANKACILIKTA

Ekonomim’de yer alan habere göre, yabancı yatırımcıların satışları özellikle bankacılık hisselerinde ciddi kayıplara neden oldu. Nisan ayı sonunda likit bankacılık endeksi yılbaşına göre yüzde 21,61, bankacılık endeksi ise yüzde 21,32 değer kaybetti. Nisan özelinde bakıldığında, bu endekslerde sırasıyla yüzde 10,3 ve yüzde 9,3’lük düşüş kaydedildi. Bankacılık sektörünü, yılbaşından bu yana yüzde 16,4 değer kaybeden sigorta endeksi izledi. Spor hisseleri de nisan ayında yüzde 10,7, dört ayda ise yüzde 14,7 düşüşle öne çıktı.

Ticaret endeksi dört ayda yüzde 14,1, nisan ayında ise yüzde 3,08 değer kaybetti. Metal eşya sanayi endeksi yılın ilk dört ayında yüzde 12,53, nisan ayında ise yüzde 10,65 geriledi. Tekstil hisseleri nisanda yüzde 2,85, yılbaşından bu yana yüzde 12,36 kayıp yaşarken, aracı kurum endeksi yıl genelinde yüzde 11,1 gerilemesine rağmen nisanda yüzde 1,4’lük yükseliş gösterdi.

Kimya endeksi yılbaşından bu yana yüzde 10,13, nisan ayında ise yüzde 4,83 düştü. Mali endeks dört ayda yüzde 9,96, nisanda yüzde 5,04 değer yitirdi. Sürdürülebilirlik endeksi 2025’te yüzde 8,55, nisanda ise yüzde 6,4 kaybettirdi. BİST30 endeksi nisanda yüzde 6,4, yılbaşından bu yana yüzde 7,96 geriledi. Elektrik endeksi nisanda yüzde 1,16 artış gösterse de dört ayda yüzde 7,96 düşüş yaşadı. BİST50 endeksi nisanda yüzde 6,72, yılbaşından bu yana yüzde 7,84; BİST100 ise nisanda yüzde 6,02, dört ayda yüzde 7,65 düşüş gösterdi.