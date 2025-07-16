İmamoğlu ve faiz ayrıntısı dikkat çekti: Mehmet Şimşek iktidar medyasını 'isim vererek' yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iktidara yakın kimliği ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan, "Gözler 24 Temmuz'daki PPK toplantısında... Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberini yalanladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haberde Şimşek'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanması ile devam eden İBB operasyonlarına ilişkin kullandığı iddia edilen ifadelere ilişkin bir yanıt verilmedi.

"İBB OPERASYONLARI BİZİ 3-5 AY GÖTÜRDÜ" İDDİASI

Bakanlığın yalanladığı Türkiye gazetesinin haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'nin Kızılcahamam kampında milletvekillerine sunum yaptığı ve bu ay içinde bir faiz indirimi beklediğini söylediği iddia edildi.

Ayrıca Şimşek'in, "Aksi bir gelişme olmazsa, bu ay içinde bir faiz indirimi olması bekleniyor. İBB operasyonları bizi 3-5 ay geriye götürdü ama ekonomik programımız işliyor. 2027’de tek haneli rakamları göreceğiz” sözlerini kaydettiği öne sürüldü.