ABD Z kuşağı askerlerin telefon kullanmasını yasaklamayı hedefliyor

ABD deniz kuvvetleri komutanı orgeneral David Berger Washington'da düzenlenen bir etkinlikte, Z kuşağına dahil olan askerlerin kişisel cep telefonu kullanımını sınırlamak da dahil olmak üzere, kuvveti daha az izlenebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Marine Corps Times'ın haberine göre Orgeneral Berger, "Bir düğmeye her bastığınızda, elektronik imza yayıyorsunuz. Her denizci, her asker artık telefonla büyüyor ve bir düğmeye basmak hakkında hiçbir şey düşünmüyorlar. Tüm gün boyunca yaptıkları şey bu. Şimdi 18 yıl boyunca gün boyu iletişim kurma alışkanlıklarını tamamen geri almamız ve onlara 'Bu kötü, bu sizi öldürür, bu yüzden cep telefonunuzu kapatın' dememiz gerekiyor" dedi.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, 2022 yılında, ABD'li gençlerin yüzde 46'sı hemen hemen bütün gün çevrimiçi oluyor. Bu oran 2014-2015'te elde edilen verinin neredeyse iki katı.

The New York Times'ın haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının ilk haftalarında bir Rus generali ve ekibi, Ukrayna ordusunun telefon takibi yapması sonucunda öldürüldü.