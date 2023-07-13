IMEI kayıt sorunu: Şikayetler bir haftada 93 kat arttı
IMEI kayıt ücretlerinin 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, IMEI kayıt sorununa yol açtı. Bu aksaklık şikayetlerin artmasına da neden olurken şikayetler bir haftada 93 kat arttı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yurt dışından yolcuların beraberinde getirdikleri telefonlarda IMEI kayıt ücretinin 20 bin liraya çıkarıldı.
6 bin 91 liradan kayıtlarını yaptırmak isteyen telefon sahipleri, sınır kapılarında ve ödemelerde yoğunluk yaşadı.
ÖDEMEYE RAĞMEN HATA İLE KARŞILAŞTILAR
Kullanıcıların bir bölümü ücretlerini ödemelerine rağmen "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" hatası aldıklarını belirtti.
Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.
Konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.
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