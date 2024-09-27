IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış: İki yılda 10 kat arttı, 2025'te 5 kat daha geliyor!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:04

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:04

Son yıllarda Türkiye'de yurtdışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti yüksek artışlar gösterdi. 2020 yılında 1.838,70 TL olan kayıt ücreti 2024 yılına gelindiğinde 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Bu keskin artış hem enflasyon hem de döviz kuru etkilerinin cep telefonu sahiplerine yansımasının göstergesi niteliğindeyken yapılan hesaplamalar artışın asıl kaynağının kaynak oluşturmak maksatlı vergilendirme olduğunu gösterdi. İğneden ipliğe her şeyden alınan vergiler altında ezilen halktan bir telefon kaydı için 2025'te 25 bin 953 TL vergi alınması bekleniyor.

2020-2024 Arası IMEI Kayıt Ücretlerindeki Artış Oranları:

- 2020-2021: yüzde 9,11 artışla ücret 2.006,20 TL’ye çıktı.

- 2021-2022: yüzde 36,20 artışla 2.732,40 TL oldu.

- 2022-2023: yüzde 122,93 artışla 6.091,30 TL’ye yükseldi.

- 2023 Temmuz-2024: yüzde 420.30 artışla 31.692 TL’ye ulaştı.

- 2024-2025 (Beklenen): yüzde 45 artışla 45.953 TL'ye çıkması bekleniyor.

2020 yılından bu yana IMEI kayıt ücretlerindeki toplam artış oranı yüzde 1.623'ü buldu. Özellikle 2023 yılına kadar olan dönemde kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye gelirken, aynı yılın temmuz ayında ani bir yükselişle 20 bin TL’ye çıktı. Son olarak 2024’te 31 bin 692 TL’ye yükselerek neredeyse telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi. 2022'de 2 bin 732 lira 40 kuruş olan IMEI ücreti 10 kattan fazla artarak 2 yılda 31 bin 692 liraya çıktı. 2025 yılında beklenen 45 bin 953 TL ile artışın 15 katı geçmesi bekleniyor.

KAYIT ÜCRETİNDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONDAN YÜKSEK

2020'den itibaren Türkiye'deki yıllık enflasyon oranları da göz önünde bulundurulduğunda IMEI kayıt ücretlerindeki artışın enflasyon oranlarını katbekat aştığı görülüyor. TÜİK verilerine göre 2022’de enflasyon yüzde 64,27, 2023’te ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşti. Ancak IMEI kayıt ücretlerinin 2020-2024 arasındaki artışı enflasyondaki değişim oranlarından çok daha yüksek bir hızda gerçekleşti.

Yurtdışından telefon getiren yurttaşlar için IMEI kayıt ücreti artık sadece bir işlem maliyeti değil neredeyse telefonun kendisi kadar önemli bir maliyet haline geldi. Bu durum Türkiye'deki ekonomik koşulların bireyler üzerindeki etkilerini gösteren önemli bir tablo sundu.