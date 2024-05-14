IMF Başkanı Georgieva: 'Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde'

IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu, enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Türkiye'de enflasyon nisan ayında yüzde 3.18 artmış, yıllık bazda ise yüzde 69.80'e yükselmişti. Ekonomi yönetimi mayıs ayında ise enflasyonda zirve bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:29
IMF Başkanı Georgieva: 'Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde'
Abone Ol google-news

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Georgieva, Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin 2020'den bu yana şoklara daha yatkın hale geldiğini belirten Georgieva, "Dikkate değer olan tüm bu şoklara rağmen dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtlaması. Küresel bir resesyonda değiliz" dedi.

"RESESYON KORKULARI GERÇEKLEŞMEDİ"

Georgieva, geçen yıl ekonomilerin çoğunun resesyona gireceğine dair korkular olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

Bu yıl ve gelecek için yüzde 3,2'lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Georgieva, "Bizi çok güçlü şekilde vuran enflasyon neredeyse her yerde düşüşte" diye konuştu.

Georgieva, jeopolitik endişelerin sorulması üzerine ise "Gördüğümüz en dramatik şey dünyanın savaşlar içinde olduğu" yanıtını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı ile İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine işaret eden Georgieva, savaş olduğunda ekonomik öncelikler hakkında rasyonel bir konuşmanın zor olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyonun öngörülerinden yüksek bir seyir izlediğini vurgulayarak yıl sonu enflasyon tahminini artırdı. 

2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'e çıkarılırken enflasyonda zirvenin mayıs ayında yüzde 75-76 ile zirve seviyeye ulaşması bekleniyor. 


IMF haberleri enflasyon haberleri enflasyon raporu haberleri

İlgili Haberler

ABD'de enflasyon beklentileri yükseldi

ABD'de enflasyon beklentileri yükseldi
‘Daha makul fiyatlama enflasyon aşıldığında’

‘Daha makul fiyatlama enflasyon aşıldığında’
Enflasyonla mücadele programı başarılı mı?

Enflasyonla mücadele programı başarılı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak

Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
1700 yıllık Mucur Yeraltı Şehri çökme riski sebebiyle ziyarete kapatıldı

1700 yıllık Mucur Yeraltı Şehri çökme riski sebebiyle ziyarete kapatıldı
Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak

Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak
iOS 17.5: Son sürümün sunduğu yenilikler ve iyileştirmeler

iOS 17.5: Son sürümün sunduğu yenilikler ve iyileştirmeler
Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!

Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
“Kübra” 2. Sezondan İlk Tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!

“Kübra” 2. Sezondan İlk Tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Kazakistan’da şok etkisi: Eski Bakan eşini döverek öldürmüş

Kazakistan’da şok etkisi: Eski Bakan eşini döverek öldürmüş